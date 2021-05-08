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紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

輝瑞向FDA申請全面許可 中國國藥獲WHO批准緊急使用

編譯林梅婕／綜合7日電
輝瑞公司向FDA提交全面批准16歲及以上民眾接種疫苗的申請；圖為在紐約長島紐海德公園的疫苗站，一名16歲少女在接種輝瑞疫苗。(路透)
輝瑞公司向FDA提交全面批准16歲及以上民眾接種疫苗的申請；圖為在紐約長島紐海德公園的疫苗站，一名16歲少女在接種輝瑞疫苗。(路透)

由製藥廠輝瑞(Pfizer)與BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗正式向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)遞出申請，欲將接種年齡門檻下修至16歲；另一方面，世界衛生組織(WHO)7日也已批准中國「國藥集團」(Sinopharm)研發的新冠疫苗，準備為其他疫情嚴重惡化的國家解燃眉之急。

自輝瑞疫苗於去年12底獲得緊急使用授權後，至今向全美分發多達1億7000萬劑的疫苗，持續朝7月底前完成3億劑分發的目標邁進；對此輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)表示：「能和政府合作並達到今天的成就，我們感到非常驕傲。未來幾個月我們也將協助FDA提供所有需要的資料，盡快完成審核並獲得監管機構的全面許可。」

輝瑞公司向FDA提交申請，要求全面批准16歲及以上民眾接種輝瑞疫苗；圖為馬里蘭州...
輝瑞公司向FDA提交申請，要求全面批准16歲及以上民眾接種輝瑞疫苗；圖為馬里蘭州一個得來速疫苗站，民眾在汽車內接受疫苗注射。(Getty Images)

為了獲得全面許可，輝瑞必須展現疫苗生產供應鏈的穩定性；若批准通過，民眾不僅可直接購買疫苗，該公司還有機會調整價格，為日後政府撤銷「緊急狀態」時可繼續在市場上販售提前準備。

輝瑞也在向FDA尋求為12至15歲輝瑞疫苗的緊急使用授權。

不同於一般的生物製品許可申請(Biologics License Application，BLA)，為了加快FDA的審核，輝瑞這次提出的「機動送審」(rolling submission)只需要提供最近兩個月的試驗數據；但BioNTech執行長沙辛(Ugur Sahin)強調：「BLA許可仍是社會未來達到長期全體免疫的重要基石。」

另一家疫苗生產商莫德納(Moderna)也在6日表示，最快本月會向FDA提出同樣的申請。

由中國國藥集團生產的新冠疫苗，獲得世衛組織緊急批准，是全球第六種獲世衛授權使用的...
由中國國藥集團生產的新冠疫苗，獲得世衛組織緊急批准，是全球第六種獲世衛授權使用的新冠疫苗。(新華社)

與此同時，中國國營企業「國藥集團」也在7日獲得世衛組織的緊急使用授權，成為第一個加入「全球疫苗計畫」(COVAX)的中國疫苗，未來幾周將透過聯合國兒童基金會(UNICEF)及世衛組織的美洲地區辦公室分發疫苗。

該疫苗同時被列入世衛組織諮詢小組的緊急疫苗使用清單，世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)7日表示：「北京疫苗為WHO認證安全、有效及品質驗證的第六支疫苗。」

疫苗 輝瑞 FDA

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