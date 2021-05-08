疫期下第2個母親節 母女關係「疫」外改變

許多母女都發現，疫情危機改變了她們原有的互動關係。(路透)

疫情 下的第二個母親節 到來了，許多母女都發現，疫情危機改變了她們原有的互動關係；有人說，疫情讓她們更親近、情感更凝聚；也有些人說，疫情帶來了新的壓力，緊張衝突加劇、關係變得更複雜；也有人不得不悲痛面對一個沒有母親的母親節。

母親染疫病歿 她慟「還沒做好準備」

凱羅．薩曼內克(Karen Zalmanek)的母親，正是新冠疫情伊始，科羅拉多州第一位染疫死亡者；57歲的薩曼內克與媽媽過去一直很親，在疫情之前，她們常常通話，每周至少見一次面；儘管氣氛不必然融洽，有時也有些火氣，但母女倆總能和好如初。

薩曼內克說，母親去年3月13日去世後，世界整個顛倒了。想到今年她要面對一個沒有母親的母親節、生日和聖誕節，她就喘不過氣來；她說，「我完全沒有準備好面對一個沒了母親的世界。」

疫情+反亞裔 她搬回家中陪伴雙親

家住舊金山、43歲的史蒂芬妮·楊(Stephanie Yang)是亞裔，疫情期間，她特別搬回家與父母同住，以確保他們免受新冠病毒威脅和反亞裔襲擊；她現在和媽媽每天在附近校園散步，分享對於人生、愛情、婚姻和死亡的看法。

她說，「假如有朝一日媽媽過世，我會永遠記住這段我們一起共處、心心相連的時光。」

母女修補關係 學會對話變得更親近

家住維吉尼亞州、60歲的卡洛．坎度皮內達(Carol Kando-Pineda)則以母親身分，談到她與有智力障礙和唐氏綜合症的女兒，如何在疫情下花更多時間相處；她說，透過線上教學和言語療法，她們學會放慢速度、笑看彼此，用更多時間和空間解決問題。

家住愛達荷州、53歲的梅瑞迪斯·史蒂爾斯(Meredith Steers) ，母親84歲。疫情期間，她母親身體變差了，與母親同住的她成為主要照顧者。史蒂爾斯說，母親一直是她人生中既堅定又誠摯的朋友，但現在自己更像是她的看護，她「非常想念昔日的母女關係」。

家住維吉尼亞州阿靈頓、46歲的布蘭迪·瓦格斯塔夫(Brandy Wagstaff)則說，她16歲就生下女兒芮妮(Rayne)，疫情前，兩人關係既親密又緊繃。由於女兒有嚴重心理健康問題，又因慢性身體疾病以致無法工作，她一方面提供女兒財務支持，還得努力找出對的方法來協助女兒獨立自主。但疫情到來後，她們母女關係明顯有了改善。

瓦格斯塔夫說，「儘管我們在疫情下都覺得很孤立，但我將永遠銘記這場疫情以如此驚人的方式，改善了我和女兒的關係。」