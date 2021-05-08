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母親節快樂？調查：年收入5萬家庭 僅40%想慶祝

編譯林梅婕／綜合7日電

母親節往年都是重要的節日，但今年似乎不盡然；根據輿觀(YouGov)和雅虎新聞(Yahoo)共和合作的民調顯示，1555位受訪者當中，沒有安排母親節慶祝活動的男女比率各占33%。

願意慶祝母親節的男性比率還比女性還高，分別是53%與48%；而不確定是否要慶祝母親節的女性比率也比男性高，為18%比上14%。

該調查分析指出，收入為主要影響因素之一，取決於家庭收入的多寡來決定是否有慶祝的預算；舉例來說，年收入低於5萬元的家庭中，僅40%的人有計畫慶祝母親節，但年收入超過10萬元的家庭則多達69%有這項安排。

民眾對於母親節的重要性也有所不同，不分性別、約四成的民眾認為慶祝母親節是「非常重要」的事；另外29%的男性及28%的女性則認為「不太重要」或「完全不重要」。

新澤西州健康護理大學(University Behavioral Health Care)首席心理學家史黛芬妮‧馬塞洛(Stephanie Marcello)認為，疫情期間的壓力是另一項主因；「對許多人來說，節日帶來的壓力勝於歡樂，」馬塞洛說：「這可能是很多人決定今年不慶祝母親節的原因。」

至於為何男性慶祝母親節的意願相較女性來得高，臨床心理學家艾莉西亞‧克拉克(Alicia H. Clark)表示，過去一年媽媽們花在家庭的時間已經超出負荷量：「很多媽媽們只想要有自己的空間。」

企畫專題：母親節到了，媽媽的禮物準備好了嗎？

新澤西州 疫情 母親節

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