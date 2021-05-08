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疫期花朵供貨缺 送媽媽花束選擇少又貴

編譯潘勛／綜合7日電
今年母親節要送鮮花給媽媽，價錢比往年貴，花種的選項也較少。(路透)
今年母親節要送鮮花給媽媽，價錢比往年貴，花種的選項也較少。(路透)

由於新冠疫情對全球經濟及航空業造成漣漪效應，海陸空運輸減少，鮮花訂單取消或交期延宕；此業者表示，來自南美、荷蘭、愛爾蘭及以色列的風信子等鮮花供應短絀，今年要送鮮花給母親慶祝母親節，價錢要比往年昂貴，花種的選項也比較少。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，新冠疫情伊始，花農都沒收到訂單，不知往哪兒賣花，有些業者乾脆歇業，也有花農不曉得前景如何，所以很晚才種。鮮花產業跟其他行業一樣，都受疫情影響，找不到工人來種植、採收及銷售產品。

有些品種的玫瑰等重點花卉都受到厄多瓜、哥倫比亞今春多雨而影響，往年兩國產售大量鮮花賣到美國；鮮花貨源減少，迫使全國花卉植物運輸公司「UrbanStems」4月包貨機去厄多瓜首都基多載花到佛州邁阿密市。

大盤商「芝加哥花卉交易所」(Chicago Flower Exchange)老闆葛拉密斯(Larry Gramith)表示，今年花卉供應量缺口很大，更不幸的是今年母親節花束需求量竟是史上最高。

葛拉史密斯表示，花束還是可以買到，但購客要有心理準備，得選擇替代花品，同時價格比去年上漲達25%；「本來想買紅玫瑰，可能得用康乃馨來取代；去年一束花35元，今年要漲到45及50元之間。」

葛拉史密斯指出，今年過節花束不僅價錢較貴，全國寄貨費用也上升，近幾周上升了10%到15%。

芝加哥大盤商坎尼科特(Red Kennicott)表示，新冠疫情不僅造成鮮花供應量減少，竟然需求量上升；疫情期間，人們學會送花來表達情感，過去一年期間，民眾對鮮花的需求量增加20%。

花店老闆帕默(Bob Palmer)表示，送花有助於心情變好，疫情期間，人們不能出遊訪親，只好轉送鮮花問候。

企畫專題：母親節到了，媽媽的禮物準備好了嗎？

疫情 芝加哥 美國 母親節

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