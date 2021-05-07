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趁遠距上班…疫情後人口遷移 大都會「移民」小城鎮

記者張聲肇／綜合報導

聯邦人口普查局6日公布的資料顯示，成千上萬美國人在新冠疫情期間，趁遠距上班之便，搬離大都會，落腳較小的城鎮，理由是可以接近家人，但也改變了人口遷移的趨勢。

泛德堡大學(Vanderbilt University)教授哈斯拉格(Peter Haslag)和喬治亞理工學院魏格理( Daniel Weagley )合作研究美國人國內「移民」趨勢的研究；哈斯拉格說，從大都市搬往小都市的現象雖已連續多年，「病疫加速了這個趨勢。」

本來在華府郊區住770平方呎公寓的瑟西‧林德(Cece Linder)，去年5月搬到佛羅里達州可口海灘市2000平方呎的家，每天開始工作前，都看得到旭日從海面升起的美景。

「既然都要遠距工作，何不搬到像這景觀更漂亮，有人還可幫我煮飯的地方？」雖然反倒是她煮飯給母親吃，她仍樂此不彼。

這兩位研究人員說，收入高且工作較具彈性的人，搬離大都市的最多，如果這個趨勢持續下去，對房地產市場、稅基、都市的財富不公等，都會產生長期的影響。

哈斯拉格說，他們關切的問題是，「這是短暫現象？還是會持續下去？如果在家工作成為個人就業與企業經營的因素，工作與地點可以分開考慮，喜歡自己的職業的人，會有辦法把地點因素擴大到最有利的情況。」

普查資料顯示，很早就遭受新冠病疫打擊的紐約市人口減少10萬8000人或0.5%，搬離紐約的人約有21萬6000，靠新生兒和國際移民才抵銷總人口流失；2019年，整個紐約州人口減少6萬。

美國第二、第三大都會洛杉磯和芝加哥，去年人口減少也比前年多，各為0.5%對0.3%之比；舊金山2020人口減少0.5%，遠高於2019年的0.1%。

布魯京斯研究院資深研究員福瑞伊(William Frey)說，疫情引起的外移最嚴重的大概是曼哈頓、舊金山等最熱鬧的市區，也是新移民增加最少的地區。

陽光帶和西部，特別是度假勝地，是去年移入人口最多的地方，例如佛州退休村(The Villages)、猶他州聖喬治、南卡羅來納州麥特灘(Myrtle Beach)、德州奧斯丁等，人口增幅都在3%和4%之間；陽光帶的大都會如德州達拉斯、休士頓和亞利桑納州鳳凰城人口也見成長，雖然漲幅不若這些較小的都市。

紐約市 大都會 美國

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