她拒戴口罩還大鬧機艙 FAA從嚴執法罰3.2萬

聯邦航空管理局(FAA)開始對機上違規行為執行「零容忍」政策，將使包括拒戴口罩在內所有危及飛航安全的乘客面臨高額罰鍰，甚至監禁。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 肆虐，搭飛機務必配戴口罩 ，聯邦航空管理局(FAA)也從嚴執法；FAA表示，自2月以來，已收到超過1300件乘客不願配合規範的投訴，許多是拒戴口罩，情節最嚴重的事件遭FAA裁罰3萬2750元。

FAA表示，一名女子欲搭乘捷藍航空(JetBlue)從多明尼加飛往紐約，該女子不但拒絕配戴口罩，還在機艙內扔食物，肆意潑灑酒精飲料，甚至對機組人員粗言穢語，兩次攻擊機組人員，抓傷一名機組人員的手，及另一名機組人員的手臂，迫使飛機返回多明尼加；FAA決定對該名女子罰款3萬2750元。

另一起事件是一男子欲搭乘西南航空(Southwest Airlines)從芝加哥飛往沙加緬度，機組人員反覆要求男子的口罩要蓋住口鼻未果後遭請下飛機，該男子離去前酸了句「可悲啊！」並用包包揮打一名機組人員；FAA認定，該男子不戴口罩，且對機組人員使用「挑釁、冒犯」的字眼，因此裁罰1萬6500元。

也有事件是一男子欲搭乘阿拉斯加航空(Alaska Airlines)從蒙大拿州伯茲曼(Bozeman)飛往西雅圖，該男子從飛機停在停機坪，到滑行至跑道前都執意不遵守機組人員配戴口罩的數次要求，迫使飛機又滑行回登機門；該男子也遭FAA開罰9000元。

FAA於1月祭出「零容忍」政策，要求乘客要嚴格遵守機組人員的要求，否則祭出「積極措施」，除了因疫情的配戴口罩要求外，也是1月6日的國會暴動事件使然；例如有民眾因為在飛機起飛時反覆走動，聲稱他要下機，機組人員履勸不止，迫使飛機返回機坪後，FAA對該女子開罰9000元。

FAA該政策目前被「無限期延長」；運輸安全管理局(TSA)也表示，有關飛機、巴士、火車、地鐵 等運輸工具需配戴口罩的要求，至少會持續到9月13日。