我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

「中學生容易染疫」 今秋群體免疫得靠青少年接種

編譯郭宣含／綜合6日電
青少年接種新冠疫苗，有助於預防秋季新一波新冠病毒感染。圖為北卡州一名女童在母親協助下，接種實驗性輝瑞疫苗。(路透)
青少年接種新冠疫苗，有助於預防秋季新一波新冠病毒感染。圖為北卡州一名女童在母親協助下，接種實驗性輝瑞疫苗。(路透)

美國積極擴大疫苗接種族群與地點，最快下周初可能開放12至15歲青少年接種疫苗，在秋季前仰賴中學生接種才可能更接近群體免疫的目標，並降低新一波疫情風險；而莫德納藥廠6日宣布，其疫苗對12至17歲青少年有96%的效力，預計最快下周初可取得聯邦授權為青少年接種。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)可望下周初授權，允許將輝瑞疫苗提供給12至15歲青少年接種；在整體接種率下降之際，這項進展可望成為保護美國人的一大關鍵。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，一旦獲得FDA批准，美國就會即刻為青少年施打疫苗。

國立衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)5日表示，若能在9月前為中學生接種自然再好不過，「中學生尤其容易染疫，而且還容易把病毒傳給其他年輕成年人。」

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)等專家預期，美國須為70%至85%人口接種，才能達到群體免疫，並控制病毒擴散；佛奇表示，美國秋季前可能需要靠為中學生接種，才能達到群體免疫。

疫苗專家歐菲特(Paul Offit)表示，若美國無法為80%人口接種，全國恐在秋季面臨新一波疫情。

喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)則表示，拜登政府設下的全國接種目標越來越難達成，因為當前接種率正逐漸趨緩；雖然接種疫苗可望大幅降低死亡率，但美國仍須警戒，以免疫情在秋季捲土重來。

斯拉維特指出，青少年接種計畫的一項重要環節在於利用地方資源，例如小兒科診所。

莫德納6日宣布，在第二階段逾3200名12至17歲的青少年疫苗試驗中，疫苗效力高達96%，僅12人在接種首劑疫苗後確診；莫德納指出，其未見疫苗產生嚴重副作用，常見副作用包括注射處痠痛，或者接種完第二劑後出現頭痛、疲憊、肌肉痛和冷顫。

FDA批准青少年接種一或兩種新冠疫苗後，可望能在2021至2022學年度開始前為更多中學生接種疫苗；莫德納表示，該公司持續蒐集青少年試驗數據，並持續與監管單位討論或可能加以修正。

疫苗 美國 莫德納

上一則

貝佐斯、馬斯克都離婚過 看看億萬富豪的天價分手費

下一則

趁遠距上班…疫情後人口遷移 大都會「移民」小城鎮

延伸閱讀

美疫苗過剩？加拿大人不惜坐飛機跨境到美國接種

美疫苗過剩？加拿大人不惜坐飛機跨境到美國接種
AZ疫苗血栓疑雲未散 傳英國讓40歲以下選用他牌

AZ疫苗血栓疑雲未散 傳英國讓40歲以下選用他牌
拜登擬棄疫苗專利 共和黨狂轟「讓中國得利」

拜登擬棄疫苗專利 共和黨狂轟「讓中國得利」
疫苗供過於求 南加橙縣關閉多處大型接種站 洛縣不關

疫苗供過於求 南加橙縣關閉多處大型接種站 洛縣不關

熱門新聞

比爾蓋茲與梅琳達婚後育有兩女一子，包括25歲的珍妮佛（中間）、21歲的羅里（右一）和18歲的菲比（左一）。取材自臉書

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

2021-05-03 22:58
比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

2021-05-02 21:08
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
明州泰裔女童薇可‧戴伊，不幸罕見歿於新冠病毒。(取自keloland網視頻)

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

2021-05-02 16:25

1張圖看疫情：全美3260萬人確診 45%人已打1針

2021-05-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了