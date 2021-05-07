「中學生容易染疫」 今秋群體免疫得靠青少年接種

青少年接種新冠疫苗，有助於預防秋季新一波新冠病毒感染。圖為北卡州一名女童在母親協助下，接種實驗性輝瑞疫苗。(路透)

美國 積極擴大疫苗 接種族群與地點，最快下周初可能開放12至15歲青少年接種疫苗，在秋季前仰賴中學生接種才可能更接近群體免疫的目標，並降低新一波疫情風險；而莫德納 藥廠6日宣布，其疫苗對12至17歲青少年有96%的效力，預計最快下周初可取得聯邦授權為青少年接種。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)可望下周初授權，允許將輝瑞疫苗提供給12至15歲青少年接種；在整體接種率下降之際，這項進展可望成為保護美國人的一大關鍵。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，一旦獲得FDA批准，美國就會即刻為青少年施打疫苗。

國立衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)5日表示，若能在9月前為中學生接種自然再好不過，「中學生尤其容易染疫，而且還容易把病毒傳給其他年輕成年人。」

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)等專家預期，美國須為70%至85%人口接種，才能達到群體免疫，並控制病毒擴散；佛奇表示，美國秋季前可能需要靠為中學生接種，才能達到群體免疫。

疫苗專家歐菲特(Paul Offit)表示，若美國無法為80%人口接種，全國恐在秋季面臨新一波疫情。

喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)則表示，拜登政府設下的全國接種目標越來越難達成，因為當前接種率正逐漸趨緩；雖然接種疫苗可望大幅降低死亡率，但美國仍須警戒，以免疫情在秋季捲土重來。

斯拉維特指出，青少年接種計畫的一項重要環節在於利用地方資源，例如小兒科診所。

莫德納6日宣布，在第二階段逾3200名12至17歲的青少年疫苗試驗中，疫苗效力高達96%，僅12人在接種首劑疫苗後確診；莫德納指出，其未見疫苗產生嚴重副作用，常見副作用包括注射處痠痛，或者接種完第二劑後出現頭痛、疲憊、肌肉痛和冷顫。

FDA批准青少年接種一或兩種新冠疫苗後，可望能在2021至2022學年度開始前為更多中學生接種疫苗；莫德納表示，該公司持續蒐集青少年試驗數據，並持續與監管單位討論或可能加以修正。