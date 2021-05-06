反川普引黨內鬥…錢尼黨團位不保 傳史特凡尼克取代

面對共和黨內挺川派的圍剿，共和黨籍眾院議員錢尼在「華盛頓郵報」撰文，繼續譴責「危險及反民主的對川普個人崇拜」，籲同僚不要理會川普「出於政治及籌款目的」的言論。(美聯社)

國會眾院共和黨 第三號人物麗茲‧錢尼(Liz Cheney )公開反對前總統川普 ，也投票贊成彈劾川普，引發黨內鬥爭；挺川的眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)揚言要撤除她的眾院黨團主席，並點名代表紐約州的女眾議員史特凡尼克(Elise Stefanik)取而代之；川普5日也公開相挺，認可由她來取代錢尼。

來源：CBS News

其實早在錢尼支持彈劾川普時，共和黨內就有挺川派對她不滿，甚至發動對她的罷免；此次要將她撤換之聲更大，恐怕她的領導地位不保。

然而錢尼未有絲毫退縮跡象，她5日在「華盛頓郵報」撰文，繼續譴責「危險及反民主的對川普個人崇拜」，並警告共和黨內同僚不要接受、也不要理會川普「出於政治及籌款目的」的言論。

她又抨擊麥卡錫最初曾說過川普要對1月6日衝擊國會事件負有責任，但後來改變了自己的說法。

她明顯提到自己目前的處境，強調她將捍衛民主的基本原則，無論短期的政治後果是什麼。

前總統總統支持代表紐約州的國會女眾議員史特凡尼克取代錢尼，任共和黨眾院黨團主席。(美聯社)

目前共和黨內兩派內鬥愈演愈烈，極有可能成為錢尼與史特凡尼克未來發展的分水嶺。

現年36歲的史特凡尼克是川普的忠實擁護者，在共和黨內部扮演愈來愈重要的角色；她在獲川普、麥卡錫支持後，也迅速作出反應，特別指出了多個支持她的共和黨人物。

史特凡尼克發推文「感謝川普總統100%支持成為共和黨黨團主席。我們是團結的，並專注拉倒(民主黨籍國會眾院議長)波洛西，及取得2022年期中選舉勝利！」

另一方面，保守的「華爾街日報」編輯委員會警告眾院共和黨人，若清算錢尼的內鬥持續，可能會損害2022年期中選舉的選情；編委會指出，對共和黨人而言，目前應是充滿希望的時刻，有機會在2022年多獲得五個席位，再奪回眾院大多數，然而若繼續陷入內鬥，則可能喪失機會。

拜登總統在白宮向記者表示，目前共和黨正處於「微型革命」的重大陣痛之中；他認為共和黨人應要弄清楚自己的角色及所代表的立場。

參院少數黨領袖麥康諾則對眾院共和黨內鬥保持距離，當媒體問到他會否協助錢尼時表示，他百分百的精力都集中在應對這一屆政府。