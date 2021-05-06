臉書「冤獄」多…用戶莫名被禁 理由難服眾

臉書動輒讓人禁言，引來用戶批評。圖為臉書執行長查克伯格在臉書總部演講。(美聯社)

臉書 監督委員會5日決議，對前總統川普 的帳號繼續停權；這一爭議讓許多臉書用戶莫名「被禁言」的問題也浮上台面，包括監督委員會在內，主張臉書決定應當更加透明的呼聲也越來越大。

「華爾街日報」報導，一些用戶遭到臉書禁言的貼文難以服眾，例如紐柏茲紐約州 立大學(SUNY New Paltz)研究生奧克利(Colton Oakley)因為在臉書上反對取消學貸，指「令人痛心而自私」，遭禁言三天。

自由作家錢德勒(Alex Gendler)也因為在臉書上分享期刊「史密森」(Smithsonian)的文章而被禁言三天；該期刊由營運華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)發行。

歷史老師巴克斯代爾(Nick Barksdale)也曾因為分享納粹官員在巴黎艾菲爾鐵塔前的照片而被禁言三天，跟追隨者討論偽科學議題而被禁言30天，之後在與歷史愛好者討論時，以玩笑口吻表示「你真是夠瘋的」而被禁言七天，當他決定申訴時，禁言天數被改為30天。

這些用戶均無法明白他到底違反什麼規定；雖然臉書有禁止仇恨、色情內容等方面的規定，但是更細緻的內部執行準則，例如具體的字詞、圖像、虛假訊息等並未公開，此外，臉書也越發仰賴人工智慧審核，或是外包處理等。

與之對比的是，雖然Google搜尋結果的準則長達175頁，但是對外公開讓民眾瀏覽。

臉書執行長查克伯格(Mark Zuckerberg)曾表示，臉書案件決定的錯誤率可能超過10%，而臉書發言人又向WSJ表示，臉書每天要處理200萬則內容；也就是說，臉書每天可能作出20萬個錯誤決定。

2019年才成立的監督委員會早前就決定，將臉書的規章應「砍掉重練」，因為這些規定「含糊不清而讓用戶難以理解」；該委員會也會處理大量違規申訴，近期最受矚目的自然是川普帳戶的命運。

與這些無辜用戶對比的是，臉書又常遭到外界抨擊，指其阻止仇恨暴力活動不力；查克伯格則不只一次地說，如此複雜的工作本來就不應由一間私人公司自己解決。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點