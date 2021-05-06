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臉書續「暫停帳號」 川普怒轟：美國之恥

編譯郭宣含／綜合5日電
臉書獨立監督委員會5日裁定，支持臉書今年初暫停前總統川普臉書帳號的決定。(Getty Images)
臉書獨立監督委員會5日裁定，支持臉書今年初暫停前總統川普臉書帳號的決定。(Getty Images)

社群媒體臉書」(Facebook)的獨立監督委員會5日裁定，同意臉書今年初暫停前總統川普臉書帳號的決定，但委員會給臉書六個月決定是否要永久凍結川普帳號，且必須詳加解釋名人使用規範並制定違規者懲罰；川普怒批此決定是「美國之恥」，「剝奪美國總統的言論自由」；共和黨人也紛紛譴責臉書「雙重標準」，威脅要臉書「付出代價」。

委員會確認臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)先前批准的決定，這對科技公司審查政治言論的做法有深遠影響；臉書、YouTube、推特等社群媒體平台指控川普煽動1月6日國會暴動後，陸續移除川普在各大平台的帳號。

委員會批臉書 未清楚說明使用規定

臉書監督委員會給臉書半年時間，決定是否該永久禁川普帳號，該委員會也嚴批臉書未能清楚說明使用規定，也未解釋如何執行這些規定；臉書成立監管委員會，獨立裁定內容仲裁的艱難議題，不過該委員會5日將燙手山芋丟回給臉書，稱不該由該委員會制定社群媒體平台政策。

「川普持續談論選舉舞弊的無根據言論，還一直呼籲採取行動，他營造一種可能出現暴力高風險的環境。」該委員會在意見書中指出，川普任內時支持暴動的言論，讓暴徒將其暴力行動合理化，川普追隨者的行動威脅憲法過程。

臉書委員會給臉書六個月決定是否要永久凍結川普帳號，川普怒批此決定是美國恥辱。(G...
臉書委員會給臉書六個月決定是否要永久凍結川普帳號，川普怒批此決定是美國恥辱。(Getty Images)

「臉書不能無限期凍結個別用戶使用平台，而且還沒有該帳號是否與何時恢復的標準。」該委員會譴責臉書採用「模糊無標準的懲罰，之後再把此案移交委員會解決，臉書試圖避免其應負起的責任。」

臉書全球事務部門負責人克萊格(Nick Clegg)在聲明中表示，臉書會考慮委員會裁決，並決定出明確合宜的行動。

民主黨人認為 川普不該再重返臉書

兩黨對該委員會的決定反應天差地遠，民主黨人認為，川普不該再重返臉書；共和黨人則火冒三丈，並透露有意限制科技大公司的權力。

川普與共和黨人5日怒批臉書監督委員會的決定，川普在其聲明中怒罵該決定「根本讓我們的國家蒙羞與難堪，美國總統被剝奪自由言論，因為激進的左派瘋子害怕真相，但真相終將公諸於世，鋪天蓋地更勝以往」。

川普說，「那些腐敗的社群媒體公司必須付出政治代價」。

白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)抱怨臉書針對川普，並批臉書有兩套標準；他說：「這是美國哀傷的一天，也是臉書可悲的一天，因為我可以告訴你，很多國會成員正在評估是否要打擊臉書，確保臉書無壟斷。」

川普在國會的共和黨忠誠支持者也紛紛喊話，聯邦眾議員蘿倫．布波特(Lauren Boebert，科羅拉多州)說臉書要付出代價，聯邦參議員柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)則批臉書獨立監督委員會充斥一堆左派學術分子。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

臉書 川普 社群媒體

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