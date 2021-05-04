職業體育賽事回歸日常？民眾出示「疫苗護照」才能進場

越來越多體育場地要求球迷進場觀賽要帶接種疫苗證明。圖為大學籃賽在3月比賽時，都規定要戴口罩入場。(美聯社)

隨著疫苗 接種資格的擴大，全美民眾正緩步重拾過去的正常生活。除了上餐廳吃飯、到學校上課以外，愈來愈多的職業體育賽事也重新對球迷敞開大門。不過，許多體育賽場現在均要求買票入場的觀眾，必須出示「疫苗護照」證明已完整接種疫苗，否則即使已購票仍會被拒絕入場。

全美絕大多數球場現在均已明文規定，球員及觀眾都必須出示接種證明才能入場。而紐約洋基隊在4月30日也在官網上宣布：「持有效票券，但無法出示接種證明或指定期間內的新冠病毒陰性證明者，仍不得進入洋基球場。」

由於紙本疫苗接種證明攜帶不便，MLB 及NBA 球隊均要求球員下載一款名為「Health Pass」的APP以迅速通過體育賽場的檢查。而雖不強制觀眾以數位形式出示接種證明，但大多數體育館及球隊仍鼓勵球迷下載這款應用程式，以節省入場時間。

著名NBA球星魔術強生，3月在加州接種疫苗。越來越多體育場地要求球迷進場觀賽要帶接種疫苗證明。(美聯社)

去年一整年對於職業體育賽事可謂是百年難得一見的寒冬。由於所有賽事暫停，導致聯盟的門票收入銳減。根據MLB估計，每取消一場球賽，就失去約64萬元收入；NBA也估算去年整年度，約減少約35億元收入。因此，不論是MLB或NBA，都強力呼籲球迷接種疫苗後，重回體育館觀看球賽。

然而，各大體育館及球團強制要求球員及球迷出示疫苗護照方許入場的做法，引起保守人士非議。事實上，從疫苗問世以來，能否以「是否接種疫苗」為區別對待的標準，就一直是全美社會爭辯不休的問題。

保守派人士認為，是否接種疫苗屬於醫療隱私，任何政府機關乃至個人，都無權要求強制揭露；但自由派人士則表示，疫苗護照是終結疫情、重啟社會並保障每一個人健康的重要關鍵。

保守派主政的州如德州、佛州、蒙大拿州等，均在州內通過法令全面禁止疫苗護照的發行。蒙大拿州長強佛特(Greg Gianforte)上個月表示：「政府承諾將保障每一位公民的自由與隱私，不被強制揭露疫苗接種資訊。」

來源：CBSDFW