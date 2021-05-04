美疫情翻轉 新確診兒童占22% 年輕人重症比率提高

新冠疫情看似趨緩，但年輕人與兒童感染變種病毒的數目在增加。專家擔心未來校園會是群聚感染所在。(Getty Images)

全美新冠肺炎 確診案例持續下降，但兒童染疫比率卻逐漸升高；專家推斷除了疫苗 尚未開放未成年接種之外，來自英國的變種病毒B.1.1.7快速傳播恐怕也是主因之一；這似乎也間接使年輕人成為重症比率提高，甚至愈來愈多人被送入加護病房治療。

美國小兒科學會(AAP)指出，今年兒童染疫的比率不斷升高；截至3日統計，兒童確診數量在過去一周占全國案例22.4%，和去年3%相比差距甚遠。

該統計顯示，上周新增的染疫確診人數為31萬9601例，兒童就占了7萬1649人，將近五分之一；不過更值得注意的一點是，據目前聯邦疾病防治中心 (CDC)公布的數據，染疫占比最高的族群為18歲至24歲年輕人。

去年染疫比率最高的族群為年長者，且65歲或以上成為重症的風險更高，嚴重者住院甚至死亡；但隨著年長者逐漸完成疫苗接種，50歲以下尚未接種疫苗的年輕人以及那些不便取得醫療資源的少數族群，就成了相對的高風險族群。

新冠疫情看似趨緩，但年輕人與兒童感染變種病毒的數目在增加。專家擔心未來校園會是群聚感染所在。(美聯社)

此外，染疫的年輕人也不再只有無症狀或輕微病症，他們住院的占比也逐漸提升；據4月第二周統計指出，全國50歲以下住院治療的患者為9000人，和上個月同一時期6000人相比明顯增加許多。

根據CDC公布的最新數據，目前已有超過五分之二成年人完成疫苗接種，45%民眾接種至少一劑疫苗；而18歲以上則約56%的人接種至少一劑疫苗，40%完成接種。

科羅拉多兒童醫院(Children's Hospital Colorado)小兒科教授奧里瑞(Sean O'Leary)分析以下幾個年輕族群感染率增加的原因：

在許多國家，B.1.1.7已成為新冠肺炎主要的感染來源，目前雖然還不清楚該病毒在兒童之間的傳染力是否更強；但可以確定的是每個人的傳染力都提升了，包括兒童。

實體教學、校園開放 確診數增

儘管成人確診率持續下降，直到3月兒童確診率卻沒有起色，奧里瑞認為這和校園的開放息息相關，尤其是運動競賽和室內運動；奧里瑞說：「我們在其他已開學的學校也觀察到一樣的現象，只是現在又變多了一些。」

來源：CBS News