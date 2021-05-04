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12-15歲下周可打疫苗 FDA將授權輝瑞先行

記者顏伶如╱綜合報導

紐約時報3日報導，了解內情的聯邦政府官員透露，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正準備輝瑞藥廠(Pfizer)及德國合作廠商BioNTech研發新冠疫苗，下周起可供12歲至15歲之間青少年使用。這項宣布將讓數以百萬計全美青少年能夠接種新冠疫苗。

報導指出，許多家長引頸期盼孩子早日能打疫苗，返校上課；自從輝瑞宣布青少年新冠疫苗臨床實驗結果之後，對於可以接種疫苗的宣布就開始倒數計時。根據研究報告，輝瑞疫苗在青少年身上的效果，與在成年民眾身上一樣有效。

紐約時報指出，對於美國的新冠疫苗的施打推廣來說，授權疫苗可供青少年使用將是重大發展，對於迫不及待想讓兒女打疫苗的家長來說如同久旱逢甘霖，讓孩子在暑假期間從事各種夏日活動時，可以獲得保護效果，擁有抵抗力的時間點也剛好是在今秋新學年開學之前。

如果要提高人口免疫力，增加兒童與青少年的疫苗施打是關鍵因素，有助於降低染疫住院案例及死亡案例。

官員指出，食藥局最快在本周稍後便將宣布輝瑞疫苗可供12歲至15歲間青少年使用。根據作業程序，聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗諮詢小組在食藥局公布消息的隔天便將開會，審查臨床實驗數據資料，並對青少年接種疫苗做出建議(recommendations)。

輝瑞在數周前公布的報告中指出，臨床實驗結果顯示，接種疫苗的青少年志願者當中無人出現感染新冠病毒的症況，由此可見疫苗具有良好保護效果。

食藥局發言人史蒂芬妮‧卡可莫(Stephanie Caccomo)表示，無法對食藥局決策時間表發表評論。她說：「我們可以向社會大眾保證，我們正在盡可能迅速審查申請，也盡可能保持透明化。」

另一方面，莫德納(Moderna)藥廠近期之內也將公布12歲至17歲間青少年志願者接種新冠疫苗的臨床實驗結果。今年稍後，莫德納還將公布六個月大嬰兒至12歲兒童施打新冠疫苗的臨床實驗結果。

根據統計，美國已有超過1億成年人已經完成接種(fully vaccinated)。但調查顯示，迄今仍對打疫苗存疑以及還沒打疫苗的成年民眾，加起來約有44%。

疫苗 輝瑞 藥局

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