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財長葉倫：年收入40萬以下家庭 絕不增稅

編譯洪毅╱綜合2日電
財政部長葉倫受訪表示，增稅僅止於企業及年收100萬元以上個人，而基礎設施建設計畫為長期漸進實施，因此不會觸發嚴重通膨。(美聯社)
財政部長葉倫受訪表示，增稅僅止於企業及年收100萬元以上個人，而基礎設施建設計畫為長期漸進實施，因此不會觸發嚴重通膨。(美聯社)

拜登政府就任後推出數項大規模支出法案，有意增加富人稅，引發外界疑慮，並擔憂大規模支出觸發嚴重通膨；對此，財政部長葉倫(Janet Yellen)等政府團隊人員表示，加稅僅止於企業及年收100萬元以上個人，而基礎設施建設案為長時間漸進實施，因此不會觸發嚴重通膨。

葉倫2日在國家廣播公司(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)表示：「年收40萬元以下家庭絕不可能增稅分文」，這是「我們堅定的承諾」；增稅的是年收入超過100萬元的民眾，其資本利得稅稅率將提高至39.6%，這與2017年前總統川普減稅前的稅率相同。

至於企業稅的部分，業倫表示，當前21%的稅率會增加，不超過35%，此外，各種能夠避稅的管道也將被阻斷。

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)也在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)表示，如果拜登的計畫實施，「多數、且會有更多美國民眾將發現，自己的稅負是減少的」。

增稅計畫不但為多數共和黨人反對，甚至民主黨內也有部分雜音；參議員波特曼(Rob Portman)表示，獨立機構國會預算處(Congressional Budget Office)推估，70%的減稅額會轉變成薪資或獎金而造福勞工，因此增稅衝擊到的恐怕是勞工，也會降低美國的經濟競爭力。

葉倫在NBC的節目上也表示，政府的大規模支出不會觸發嚴重通膨，因為這些計畫是在長達是在八至十年的時間內，平均而漸進地實施，推升的需求是溫和的；因此葉倫表示「不認為通膨會是個問題，但若真成了問題，我們有工具可以應對」。

葉倫指的是聯準會的政策工具；聯準會主席鮑爾(Jay Powell)曾明確表示，他認為大幅通膨的可能性不高，因此聯準會可在經濟復甦加快的背景下，繼續維持低利率，不必快速升息。

示警嚴重通膨可能性的經濟學家包括前財政部長桑默斯(Larry Summers)等，擔憂紓困案大量發放現金，經濟快速反彈，超低利率環境，各法案支出額加總上看9兆元等因素交織，將讓通膨速度加快。

葉倫 聯準會 拜登

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