拜登團隊逾4成常春藤名校畢業 35位哈佛畢業生

拜登政府中，白宮超過四成官員畢業於常春藤名校。圖為4月1日拜登在白宮主持第一次內閣會議。(美聯社)

根據政治新聞網帳Politico分析，拜登 政府中，白宮 201名官員中有82名畢業於常春藤名校，占比約41%；而畢業於賓州大學華頓商學院(Wharton School)的川普 ，在晉用內閣層級官員時雖特別注重以常春藤名校畢業者為主，但整體而言，盟校畢業生只占21%。

不論川普還是拜登主政時期，哈佛大學都是兩位總統任內最多官員畢業出身的學校。拜登總統的白宮，共有35位哈佛畢業生，如現任白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)；川普時期則有19位，如白宮高級顧問，同時也是川普女婿的庫許納(Jared Kushner)。

僅次於哈佛大學，白宮官員出身第二多的常春藤名校是耶魯大學。拜登政府目前有29名官員畢業於此，如國防安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)；至於川普時期，則有10位官員畢業於耶魯，如國安顧問波頓(John Bolton)。

而最少官員出身的常春藤名校，兩位總統的情況不一樣。拜登政府當中，最少官員出身的長春藤名校是布朗大學，只有兩位官員畢業於此；而川普時期，最少的則是哥倫比亞大學，四年任期中沒有任命過該校畢業生。

再進一步直接以特定職位比較，更會發現兩位總統用人的邏輯、方式不同。例如現任白宮秘書處副主任艾許麗‧威廉斯(Ashley Williams)畢業於喬治城大學，後在喬治華盛頓大學取得碩士學位；但川普時期這樣貼身的職務則是用人唯親，如上任第一年的主任席勒(Keith Schiller)只有高中學歷。

針對現任官員中來自常春藤名校者比例甚高，白宮發言人表示：「學校的名字只是畢業證書上的一個名詞，總統真正看重的是官員的才華、膽識與工作能力。拜登總統是半世紀以來首位非出身常春藤的總統。因此，在用人的結構上，也會注重背景多元化，以忠實反映美國多元文化的特性。」

另一名白宮官員補充指出，目前總統提名的1400名官員中，有半數以上是女性、少數族裔，約有三分之一是移民後裔，更有16%就是第一代移民。總統不在乎官員「哪裡畢業」，只在乎他們要將美國「帶往哪裡」。