民調：拜登就任百日 64%民眾滿意施政方向

美國 廣播公司(ABC News)與艾普索斯(Ipsos)民調 顯示，拜登 總統就任100天後，64%國民對於國家未來一年經濟和前進方向感到樂觀，國民上次如此樂觀是在2006年底；對於拜登的增稅政策，僅略過半的52%民眾支持透過增稅重振經濟。同時據華爾街日報(WSJ)報導，新冠疫情後後，經濟逐漸復甦之際，許多企業卻一時難以因應驟增的需求。

ABC News與艾普索斯4月30日到5月1日透過英語和西語隨機訪查513名成人，結果顯示64%受訪者滿意國家發展方向；上次接近此數據的滿意度是ABC News與華郵2006年12月所做的民調，當時有61%受訪者對來年發展感到樂觀。

相較之下，前總統川普2016年勝選前，僅42%國民滿意未來，52%表示悲觀。

儘管滿意度高，拜登的白宮仍面臨諸多挑戰，拜登期望推動棘手議題維持此勢頭，並在明年期中選舉延續民主黨的優勢，共和黨則將拜登的政策作為選舉的靶心。

經濟逐步復甦 需求驟增

民調顯示，52%受訪者認為聯邦政府應砸重金重振經濟，但47%的人認為稅率應維持。

WSJ報導指，儘管汽車與家具買氣大增，但配送時間拉長；餐廳與體育館重啟卻找不到足夠員工，工廠和建商則因為半導體和原物料供應短缺而被迫停工。

聯邦儲備銀行(Federal Reserve)官員和大多數經濟學者認為，供應和物價上價只是暫時性的，目前銷售強勁，長期來看不至於傷害企業利益或威脅美國經濟。

但相關問題影響部分個別企業乃至整個產業，從蘋果(Apple)公司到寢具業者丹普席伊麗國際公司(Tempur Sealy International)的高層都表示，供應鏈短缺在短期內衝擊企業成長，且許多民生用品從尿布到冷氣機都漲價。

去年春季，新冠肺炎導致衝擊供給和需求；今年春季，疫苗和政府刺激計畫讓許多單位都出現不平衡的情況。

瑞銀全球財富管理(Global Wealth Management)美國資產主任列夫柯維茲(David Lefkowitz)說：「經濟驟停後快速重啟造成混亂，很多企業首當其衝。」

福特汽車(Ford Motor)等汽車業者因為半導體供應短缺而暫停部分生產，開拓重工(Caterpillar)等製造業則面臨物價上漲和原料供應短缺的情況，達美樂披薩(Domino's Pizza)等連鎖餐廳也難以補足員工。