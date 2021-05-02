美墨邊牆不蓋了 拜登歸還百億軍費 推翻川普政策

拜登政府決定停止建造川普時代開始的美墨邊牆，原有挪自軍方的建牆經費，全部退回國防部。(美聯社)

拜登 政府30日宣布取消前總統川普 的邊界高牆計畫，前總統川普任內的旗艦計畫就此被推翻中止；川普任內挪用約100億元的軍建與禁毒計畫費用，以支付在墨西哥邊界興建數百哩的築牆費，拜登則在競選時猛批高牆計畫無用又傷財。

國防部 副發言人布朗(Jamal Brown)表示：「國防部正著手處理取消所有邊界高牆建設計畫，這些計畫經費原用於軍事任務和用途，例如軍人小孩學校、特定國家的海外軍事建設計畫，以及國民兵與儲備設備款。」

布朗指出：「今日行動顯示出當局政府持續致力於國家，並支持國軍與其家庭。」

拜登政府本擬一上任就要終止築建邊牆行動，引起各方質疑拜登是否會兌現競選承諾，現終於在百日後行動。

川普任內興建450哩新牆，多數高牆穿越亞利桑納州南方的沙漠與山區，德州南方格蘭德河谷(Rio Grande Valley)是大量移民跨越熱點區，但高牆建設則相對少很多。

國防部與國土安全部(DHS)30日發出這項聯合聲明，但並未說明取消高牆計畫可省下多少錢，也不清楚剩餘經費是否會用來支付合約雇員暫停動工的遣散費用。

今年1月川普總統離任前特地到美墨邊界所建阻擋無證移民的新建邊牆上，為自己的移民政績簽名留念。如今遭拜登政府廢除。(美聯社)

陸軍工程兵團(U.S. Army Corps of Engineers)去年秋季的一項估計指出，如果拜登暫停川普另外約285哩的高牆建設，可能還有33億元的餘款；就算再拿來支付遣散費用，聯邦政府估計還可省下約26億元。

川普先前向國會要50億元興建高牆，如今高牆未能完成，這筆款項的未來動向也不明；共和黨批評者堅持，川普於法有義務將這筆經費用於興建邊界高牆，但民主黨人則希望DHS的建設餘款可用來改善邊界與安全計畫。

DHS在30日發出另一份聲明，該部會把國會撥款拿來修復格蘭德河谷的防洪堤，這些防洪堤在興建高牆時遭到毀損，不過此修復工程不涵蓋擴建高牆。

拜登政府也會整治聖地牙哥鄰近一個區域，該區因水土流失而遭破壞；DHS在聲明中指出，這些做法可減少前政府在這些社區建高牆時所帶來的具體風險，該部也會繼續全面評估。