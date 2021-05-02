拜登上任蜜月期結束 基建計畫挨批有名無實

拜登總統百日蜜月期已過，將面臨更多施政挑戰，各項重大法案都要國會支持。圖為拜登總統上月28日在國會聯席會議上做百日施政報告。(路透)

拜登 總統上任超過100日，蜜月期結束；基礎建設計畫外，他也面對同黨進步派的不滿，共和黨 的反對聲浪，以及險峻的國際情勢等重重挑戰。

在拜登任職的第二個100天，他將首度進行海外出訪，並且全面推出各種基礎建設、孩童、家庭教育等機會，為幼童擴大社會安全網，為富人加稅；不過有外界人士批評，他加稅資助的基礎建設計畫，其實有名無實。

整體來看，拜登的計畫重點不在大力道振興經濟，而是長期穩定中產階級工作機會，證明即使在政治分裂的危機下，民主仍得以為社會服務。

「在另一個民主備受考驗的時代，前總統羅斯福(Franklin Roosevelt)提醒我們，在美國 ，我們恪遵職守。」拜登本周在國會說道，「這也是我要求的，我們必須守本分，證明民主的強大與禁得起考驗，征服各種挑戰。」

拜登面臨嚴苛挑戰，尤其在移民與邊界問題方面。白宮官員對為數眾多跨越邊界的移民措手不及，其中多數為孩童；這不僅使政府面臨人道危機挑戰，也成為共和黨攻擊的軟肋之一。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)就譏笑拜登的施政為，「耗資數兆元，卻無意取得兩黨共識的超大購物清單」；他稱拜登提出的計畫，給予華府更多金錢與權力控制美國家庭。

民主黨進步派眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)表示：「政府的表現超過進步派期待，我也覺得拜登著眼的方向正確，但我認為基礎建設計畫的規模太小。但我認為計畫中每一筆支出，未能與他的願景匹配。」進步派的立場壓迫拜登政府毫無犯錯空間，否則恐怕使合作空間瓦解。

而在國際方面，拜登不僅得應對中國的擴張與威脅，還得幫助印度舒緩新冠肺炎的燃眉之急。下個月，他也將首次進行海外出訪，造訪英國參加經濟論壇，再前往布魯塞爾誓言支持北約(NATO)。雖然目前尚未定案，他在歐洲的第三個行程，可能與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)會面。