拜登移民政策兩面不討好 被批退縮多於進取

拜登總統(左)與副總統賀錦麗上月24日宣布，本月7日賀錦麗將與墨西哥總統 羅培茲歐布拉多舉行邊界移民事務舉行會談。(美聯社)

總統拜登 上任第一天即推動他的無證移民 新政策，然而無論是他推倒前朝川普 政策還是他自己推行的政策，一舉一動都受到左右兩派的嚴格審視及批評，出現兩邊不討好的情況。

拜登上任之初即迅速採取行動，廢除川普的旅行禁令、停止興建邊界圍牆，但引發了共和黨的強烈反彈；而在是否提高難民限額上猶豫不決，也使許多進步人士感到沮喪。

現在拜登希望國會兩黨都支持他的移民改革政策，改變川普時代強硬執法的系統，但是卻面對著許多現實及政治方面的挑戰。

由多位移民律師及專家組成、專門協助無證移民的組織「無國界移民」(Boundless Immigration)批評拜登的百日新政移民政策，是退縮多於進取。

另一組織「全國移民司法中心」政策主任奧爾特曼(Heidi Altman)也指出，現在跟六個月前相比，並沒有太大分別。

拜登雖然簽署一連串行政命令取消川普的移民政策，但仍未確定該如何取代；緩慢的改革步伐有時使維權組織對拜登的拖延產生懷疑。

維權組織最不滿的是政府發給臨時工人簽證緩慢，繼續維持川普時代接納難民最高上限1.5萬人，繼續保留及使用川普可以驅逐南部邊境無證移民的法例。

他們抨擊拜登政府仍然避免給予數以十萬計無證移民在美國居住及工作的權利，這跟川普政府毫無分別。

然而在保守派及共和黨方面，一直將移民問題作為攻擊拜登的選項，特別是無證移民蜂擁而至、情況混亂、資源管理不善等，甚至牽連到國家安全威脅。提倡減少移民的組織「美國移民改革聯合會」指責拜登有系統地迅速撤除川普政府的一切，導致人人可見的邊界危機。

維權團體則希望拜登能夠充分利用現時民主黨控制府、院的優勢，把移民改革重點放在設立難以逆轉的規則上。

接下來的100天至關重要，這將考驗拜登會否利用政治資本及政府的所有手段，來兌現競選時在移民方面的承諾。