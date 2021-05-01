共和黨強勢主導 佛州限縮投票權法案過關

共和黨籍佛州州長德桑提斯表態將簽署州議會4月30日通過的限縮投票權法案。(Getty Images)

佛州 由共和黨 控制的州議會29日通過選舉法翻修案，為接下來一堆投票 限制鋪好道路，讓全國由共和黨州級議員推動的投票權限縮運動再下一城；本法案雖遭非裔州議員譴責刁難有色族裔投票，日前剛被前總統川普點名搭擋再戰2024年總統大選的共和黨佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)29日表示，他仍會簽字，讓法案立法成功。

新法案對路邊投票箱設限，另要求選用缺席投票的選民，必須提供更多身分證明；此外，缺席投票必須每次都申請，而非透過缺席投票名單自動取得；蒐集選票及幫忙投下的人要有限制；計票過程中，各黨監票人取得更大權力。

當前法規禁止外圍團體在投票站半徑150呎範圍內提供東西給選民，避免「意圖影響選舉」，新法將擴大限制範圍。

佛羅里達州議會4月30日通過限縮投票權法案，嚴格控制缺席投票，以防範選舉舞弊；圖為邁阿密海灘的選民在去年大選日投票。(美聯社)

專家：有色族裔受影響最大

紐約時報報導，這條法案讓佛州成為第一個限縮投票權的重大搖擺州，也顯示共和黨下定決心，即便在自己向來占優勢的各州，都要重新打造投票系統；前總統川普2020年在佛州以三個百分點的得票勝出，其他共和黨籍候選人也表現搶眼。

但佛州共和黨主張，即便去年選務進行順利，仍要設法讓州內選舉更為更安全；民主黨及投票權專家都認為，佛州新投票法規定的措施，會讓數百萬選民更難投票，有色族裔受影響最大。

德桑提斯州長表示支持修改投票法，法案大致依黨派壁壘而通過；州眾議會贊成及反對票數為77對40，參議會為23對17，共和黨籍州參議員只有布蘭德斯(Jeff Brandes)投票反對。

佛州最新投票法限制郵寄選票及設立供選民投票的路邊投票箱，已飽受訾議為表明系統性種族歧視；長久以來，白人與有色族群投票便捷程度便有差距，新法還予以擴大。

佛羅里達州議會通過限縮投票權法案，圖為兩位議員Bob Rommel(左)和Blaise Ingoglia(右)在州府的立法會議上討論。(美聯社)

民主黨議員：歧視非裔法死而復生

民主黨州眾議員哈爾蒂(Omari Hardy)便指出，不管提案議員承不承認，新法都叫吉姆克勞法(Jim Crow Act，歧視非裔法)死而復生。

佛州通過新法之前，喬治亞州最近已通過類似州法，其他由共和黨主政州如德州、亞歷桑納等州也追求限縮投票權；共和黨民選議員在黨基層壓迫下推動修法，而黨基層大致採信川普的不實說法，指2020年有大規模選舉舞弊，「選舉被偷走」。

佛州州議員們雖然沒有證據可佐證有任何選舉舞弊，另一直說2020年佛州選舉可供全國「奉為圭臬」，但還是著手修法。