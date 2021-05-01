亞裔人口增幅 北達科他州241％稱王

本世紀初以來，北達科他州的亞裔人口成長率最大，達241%，南達科他以202%緊隨；圖為北達科他州民眾接種新冠疫苗後坐下歇息。(路透)

丕優研究中心(Pew Research Center)分析聯邦人口普查局最新報告發現，自2000年以來，亞裔 是全美增長最快的族群；亞裔人口增長最快的州，由北達科他州 奪冠，增長幅度達241％；第二名則是南達科他州的202％。

加州仍是巴基斯坦裔、菲律賓裔等移民在美國 的集中地；自2000年以來，加州亞裔人口增長200萬人，達590萬人，增長率56％。全美總計1890萬亞裔人口大多住在加州附近大城，及紐約、德州、新澤西和伊利諾伊州四個州。

北達科他州總人口76萬人，亞裔人口已升至1萬3000人，占該州人口比例，與全美五分之一的州一樣或更多；該州的法戈市(Fargo)，則是亞裔在中西部和大草原地區的新興匯集地。

洛杉磯時報報導，儘管美國反亞裔仇恨犯現象因疫情飆升、備受各界關注，但近年來，法戈市警方未獲報任何反亞裔仇恨犯罪；聯邦調查局(FBI)統計2019年全州有18件針對各種群體的仇恨犯罪。

在法戈提供職業培訓、每年舉辦年度Pangea多元節慶的非營利性組織「文化多元資源」(Cultural Diversity Resources)執行總監、馬來西亞華裔加納拉尼(Yoke-Sim Gunaratne)說，「哪裡都有種族主義者，但你在美國其他城市看到的那種暴力，我們這裡沒有。在法戈和北達科他州，大部分仍是白人；或許，我們現在有了新的機會向人們介紹亞洲文化。」

過去十年來，法戈的中國餐館數量幾乎翻倍，至少已有17家，以華裔和菲律賓裔為主的文化協會也開始興起；加納拉尼說：「我在1980年代搬到這裡時，想遇到亞裔都很難。人們驚訝我說一口流利的英語，想買亞裔食物和參與亞裔文化活動，只能去(明尼蘇達州)明尼亞波利斯市。」

愈來愈多學生和專業人士來北達科他州立大學上學和教學，並留在法戈以獲得便宜住房和工作機會，面對2008年經濟蕭條和一年多來的新冠疫情，北達科他州受到的經濟打擊比大多數州都來得輕。

46歲的張元來(Yuanlai Zhang，音譯)牧師在兩年前，帶著妻小自中國深圳來到法戈郊區，成了當地紅河谷中國基督教會(Red River Valley Chinese Christian Church)第一位全職牧師。該教會成立於五年前，擁有50個家庭的會眾，是北達科他州最大的華裔基督教信眾。

「在中國都知道紐約州、德州和加州，至於北達科他州？對我們來說是很新。」張元來說，當地發展迅速的華裔美國社區找他來法戈任職，還保證在美國傳教比在專制中國容易得多。

他說，「沒有什麼比得上家鄉，但和這裡的華人在一起時，感覺就像是家一樣。」