75歲老翁接種疫苗 邀友歡慶重獲自由…染疫亡

75歲的伊利諾州居民史龐恩，在完全接種新冠疫苗兩周後，與朋友聚餐仍被傳染病毒。(截圖自ABC News網)

75歲的伊利諾州居民史龐恩(Alan Sporn)，在完全接種新冠疫苗 兩周後，與朋友開心聚餐慶祝重獲自由，未料到幾天後其中一名友人確診，史龐恩受到感染，入院治療，在他接種第二劑疫苗滿一個月後病故。

科學家說，可能疫苗對於免疫系統受損的人，效果並沒有預期好。史龐恩家人說，他患有慢性淋巴細胞白血病，而檢測也發現，他體內的新冠抗體微乎其微。

伊州衛生廳數據指，該州完全接種的民眾中，發生「突破式感染」(breakthrough infections)的比率低於1%。所謂突破式感染是指接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗，或是一劑的嬌生疫苗後超過14天，卻仍感染新冠病毒。

芝加哥大學免疫疾病專家史然茲(Stephen Schrantz)說，沒有一種疫苗百分之百完美，就是因為可能發生突破式感染，專家才建議完全接種者最好在室內時，繼續戴口罩並保持社交距離。

全美單日新增確診顯著下降

過去兩周，全美超過一半州的染疫病例顯著下降，到28日，全美單日新增確診5萬2600例，比兩周前減少26%，不過，各地接種率參差不齊，也顯示讓未接種願意打疫苗成為現階段挑戰。

聯邦疾病防治中心CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，從確診數字來看，的確有好轉跡象，這應與疫苗接種人數增加有關，但她警告，新冠病毒可能仍會對疫苗接種率低的地區造成衝擊。

目前全美已有約43%的人至少接種一劑疫苗，30%的人完全接種，28日當天全美醫療機構注射267萬劑，比14日的峰值338萬劑少了21%。

拜登總統已將7月4日國慶日訂為「美國 人生活可更接近正常」的日期，但公共衛生專家說，世界各地新冠疫情 仍未好轉 ，尤其印度正經歷災難性的第二波浪潮，未來可能會對全球產生影響。

白宮新冠疫情顧問委員會負責人莫西(Vivek Murthy)說，流行病需要全球合作與互相支持，否則病毒在世界任何地方失控，出現病毒變異，且隨時間推移，變種病毒會對疫苗產生抗藥性，「這對美國人來說，將是真正的問題」。