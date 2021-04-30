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抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

編譯林梅婕／綜合29日電
一場費里郡的撲克牌活動，竟成了華盛頓州疫情大爆點。（取材自臉書）
一場費里郡的撲克牌活動，竟成了華盛頓州疫情大爆點。（取材自臉書）

華盛頓州費里郡(Ferry County)的「老鷹共和國俱樂部」(Republic, Wash., Eagle's Club)約在兩周前的周末舉辦一場為期三天的撲克牌活動，卻造成新冠肺炎群聚感染，目前已知有將近100人確診。

根據地方媒體KREM的報導，該俱樂部透過臉書(Facebook)的活動公告，邀請新加入老鷹俱樂部的成員在4月9日至11日到現場一起晚餐，一邊玩撲克。

「老鷹共和國俱樂部」為期三天的撲克牌活動，已造成95人確診。（截自KREM2影片...
「老鷹共和國俱樂部」為期三天的撲克牌活動，已造成95人確診。（截自KREM2影片）

活動結束後幾天，該俱樂部就在臉書的官方頁面上宣布：「我們剛才接獲通知，一名參加上周五晚間活動的會員確診感染新冠病毒，特此向所有人告知。我們也會和各位一樣有所準備，採取各種必要的預防措施。」

公衛官員指出，追溯第一名確診患者的活動紀錄就是在這場俱樂部，自此之後該郡的確診人數就急速攀升；整起事件不僅造成鎮上的銀行提前停止營業，超商被迫再次實施容客人數的限制，法院和地方服務處的作業程序也都因為員工告假或隔離而受到影響。

據當天參加活動的一些人透露，這場撲克活動正是為了抗議該州防疫政策而舉辦；但該俱樂部會長澄清，這只是一般吸引新成員加入的活動。

當地公衛官員向KREM表示，該活動不僅造成確診規模擴散，也讓住院治療的病患人數暴增，對原本就吃緊的醫療系統更是雪上加霜。

「該活動至今已有95人確診。」華盛頓東北三郡(Northeast Tri-County)公衛局行政官員尚茲(Matt Schanz)說：「某種程度上也使社會大眾暴露在這場活動的風險當中。到今天他們還在持續檢測，而且還有更多人在排隊等待檢測。」

該部門另一名官員阿爾齊斯(Sam Artzis)說：「由於出現病症的人愈來愈多，接受檢測的人數也暴增。此外，僅第一周前往醫院治療的人就增加許多，這是過去幾個月都沒有看到的現象。」

華盛頓州自去年秋冬進入疫情巔峰期，到今年1月才逐漸受到控制，但最近確診人數又漸增。

檢測 華盛頓州 臉書

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