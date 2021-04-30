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全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

記者胡玉立、編譯林育正／綜合報導
愈來愈多家長拒絕讓出現疑似新冠症狀的子女接受新冠病毒檢測。圖為婦澤西州學童戴口罩上學。 (美聯社)
愈來愈多家長拒絕讓出現疑似新冠症狀的子女接受新冠病毒檢測。圖為婦澤西州學童戴口罩上學。 (美聯社)

全美雖然有一半以上成人已至少接種一劑新冠疫苗，但根據有線電視新聞網(CNN)委託獨立機構SSRS所做的最新民調顯示，仍有四分之一成人堅持不打疫苗。

民調指出，不願打疫苗的26%成人恢復正常生活的意願較高，但對監督疫苗施打的政府公衛官員不具信心，並反對必須接種疫苗才得以從事日常活動。

民調顯示55%成人已至少接種一劑，45%尚未接種，與聯邦疾病防治中心(CDC)的數據相符；不願打疫苗的成人為26%，與3月民調相同。

疫苗接種的意願，依舊與政治傾向相符。無意願接種的成人中，44%為共和黨黨人，28%為中間選民，民主黨人則是8%。而在共和黨人中，年輕人接種意願較低。

多位醫生指出，愈來愈多家長拒絕讓出現疑似新冠症狀的子女接受新冠病毒檢測，因為一旦結果呈陽性反應，就得面對隔離、影響大人工作及小孩上學等問題，所以寧可不處理它。由於很多家庭未遵循檢測建議，兒科醫生擔憂之際，特別上社群媒體警告家長保持警惕，公衛專家更直指這種行為「很自私」。

堪薩斯市歐弗蘭帕克(Overland Park)小兒科醫生史圖彼(Kristen Stuppy）表示，「有家長告訴我們，『這周末我們要參加大型比賽，不想處理新冠肺炎。』從公共衛生角度來看，這種情況很嚇人。」

美國兒科學會建議，應立即對出現新冠症狀的兒童和青少年進行病毒檢測；「尤其是親自到校上課、參加運動或工作的人，更要做檢測，好讓可能暴露在傳染環境的人有所警覺。」若確診染疫，需要隔離至少10天。

田納西州納什維爾范德堡大學(Vanderbilt University)醫學院衛生政策系預防醫學教授薛福納(William Schaffner)指出，許多人不想處理是擔心隔離會導致大人工作、孩子上學和活動都被打亂，所以他們說：「孩子不管怎樣都會撐過去的，只要我們不做診斷，就不必經歷所有的麻煩。」

薛福納表示：「這麼做不只是不幸，更是自私。這不符合公共利益，而是只為自己想；也不符合你家小孩的最佳利益。」

疫苗 檢測 民調

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