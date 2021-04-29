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拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

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拜登促國會通過移民改革法案 讓1100萬夢想生獲公民權

編譯郭宣含／綜合28日電
拜登總統28日演講矢言致力修改移民體制，也歡迎國會通過法案。圖為移民權益維護人士當天在華府遊行，要求給予無證移民入籍成為公民的途徑。(路透)
拜登總統28日演講矢言致力修改移民體制，也歡迎國會通過法案。圖為移民權益維護人士當天在華府遊行，要求給予無證移民入籍成為公民的途徑。(路透)

拜登總統28日晚間在國會聯席會議發表上任後首場國會演說，他強調將致力修改移民體制，也歡迎國會通過法案，讓多數「夢想生」(dreamer)獲得成為公民的途徑、刪減移民家庭的限制、擴大勞工簽證並撥款加強邊界安全。

「讓我們一起終結勞心勞力的移民論戰。」拜登說：「30多年來，政治人物一直談移民改革，但我們卻一事無成，現在該做出改變了。」

拜登表示，他已遞出完整移民法案到國會，如果認為美國需要安全邊界，信任公民權途徑，真心想要解決問題，國會就應通過這項法案。

拜登利用此次演說敦促國會通過移民法案，包括讓1100萬名無證夢想生有取得公民權的途徑，允許已在境內的農工獲得合法地位，並放寬季節農工的簽證限制；為了說服有疑慮的共和黨人，拜登強調要維持健全與具競爭力的經濟，移民功不可沒。

共和黨抨擊南方邊界湧入大量無證移民，民主黨人則不願對入境難民人數設限；拜登的國會演說除敦促通過移民法案，也凸顯他認真看待移民議題；不過拜登也向共和黨人和部分民主黨人遞出橄欖枝，暗示他願意接受其他提案。

拜登總統28日演講矢言致力修改移民體制，也歡迎國會通過法案。圖為移民權益維護人士...
拜登總統28日演講矢言致力修改移民體制，也歡迎國會通過法案。圖為移民權益維護人士當天在華府遊行，要求給予無證移民入籍成為公民的途徑。(路透)

拜登也挑戰批評其移民計畫的人一起會晤，至少先有點共識；他提到要保護無證的年輕移民夢想生，他也略為談到南方邊界湧入大量移民，對此他表示：「我們必須找到這些人逃離瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多的根本原因。」

拜登力讚並宣布副總統賀錦麗處理中美洲北三角國家(Northern Triangle)將主導移民相關議題，並對她深表信心；儘管賀錦麗遭批未親赴南方邊界視察，但白宮強調她的任務是處理移民根本原因，邊界問題由他人負責。

另一項彰顯拜登政府重視移民之舉，便是第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)在拜登演講前，邀請夢想生參加虛擬佳賓賓接待會。

移民家庭 拜登 夢想生

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