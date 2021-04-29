「議長女士、副總統女士」 拜登國會演說首見2女性領導

拜登總統28日晚間在國會聯席會議發表上任以來首次國會演說前，曾向代表國會主持的眾院議長波洛西(右)與兼任參院主席的副總統賀錦麗(左)致意；這是史上首次由兩位女性國會兩院領導人主持總統演說。(路透)

「議長女士、副總統女士。從來沒有一位總統在此這樣說過。」拜登 總統28日晚間在國會聯席會議發表上任以來首次國會演說前，如此向代表國會主持的眾院 議長波洛西 (Nancy 這樣Pelosi)與兼任參院主席的副總統賀錦麗(Kamala Harris)致意；這是史上首次由兩位女性國會兩院領導人主持總統演說，參與歷史一刻的拜登接著說：「是時候了。」

此外，這次演說沒有依慣例設立「指定倖存者」( Designated Survivor)；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，內閣成員從家裡或辦公室透過視訊連線收看拜登國會演說，而不是陪同拜登到演說現場，因此不需要「指定倖存者」。

這將是數十年來美國總統發表國會演說時，第一次沒有安排「指定倖存者」。

1947年「總統繼任法案」(Presidential Succession Act of 1947)規定，如果總統無法視事，繼任順位依次為副總統、眾院議長、參院臨時主席(president pro tempore)、國務卿及其他內閣成員；源於冷戰時期的「指定倖存者」設計，主要用意在於萬一美國遭受核子攻擊，元首、副元首以及內閣首長、國會領袖全數喪生時，還有一位「確定存活」的官員得以臨危受命，立即繼任成為元首，保持政府持續運作。

每當總統前往國會發表演說時，白宮通常指定一名內閣官員擔任「指定倖存者」，這名內閣官員將被護送到華府以外的保密地點，直到總統國會演說結束；其他內閣成員則陪同總統出席國會演說。

受到疫情影響，拜登國會演說實施人數管制，現場約僅200人，其中包括位於總統繼承順序之列的四人：副總統賀錦麗、眾院議長波洛西、參議院臨時主席李希(Patrick Leahy)、國務卿布林肯(Antony Blinken)。

根據慣例，拜登演說時，賀錦麗及波洛西同時坐在拜登背後；對於充滿歷史意義的一刻，波洛西28日接受MSNBC有線電視網訪問時說：「這真的是太振奮人心了。」

波洛西說，2007年以首位女性眾院議長身分出現在前總統布希國會演說背後時，就寫下了歷史；當時布希在演說開頭就稱她：「議長女士」(Madam Speaker)。

根據憲法規定，內閣部長遞補元首職務，仍然需要符合憲法規定的總統資格，因此加拿大出生的能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(Jennifer Granholm)、古巴出生的國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，都不能繼任總統。