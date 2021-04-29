拜登難甩川普主義陰影 盟邦憂「美國優先」又回來

拜登總統28日晚間到國會作首次「國會聯席會議演說」，受到議員歡迎。(Getty Images)

歷任總統就任後第一個100天，在外交上除了具體作為，也會為政策方向定調，拜登 總統向全球發出的訊息很清楚，就是他將終結前總統川普 的「美國優先 」孤立主義，宣示「美國回來了，民主回來了」；不過，有線電視新聞網(CNN)指出，川普的陰影，仍影響拜登和世界交往，並重拾領導地位的主張。

傳統盟邦雖然歡迎拜登的諸多外交行動，但他們明白川普主義還在，四年後分裂的美國若又選出一個美國優先總統，美國的政策就可能再度轉向。

扭轉路線／歐盟仍怕美孤立主義

川普上台百日簽署了25項行政命令，扭轉美國長久以來的外交路線；拜登簽了更多，共40項，大筆一揮就重新加入巴黎氣候協定，停止退出世界衛生組織。拜登主持氣候峰會宣示大幅提高美國減碳目標，也讓人印象深刻。

不過，盟邦擔心，一旦美國出現想法不同的總統，同樣也能一聲令下再度退出巴黎協定。

兩名不願具名的歐盟官員對CNN說，他們很擔心川普或前國務卿龐培歐2024年出馬選總統且勝選，讓美國重回孤立主義。

暢通對話／「拜登上台氣氛變了」

歐盟官員說，他們大致上肯定拜登政府的外交政策，拜登和國務卿布林肯都會回應歐洲的呼籲。拜登就任以來，美國和歐盟已同步制裁俄羅斯，在氣候議題對話，協調恢復伊朗核子協議，「拜登一上台我們就感覺氣氛改變了，以前要請龐培歐參加歐盟外交會議，或和川普政府官員協調政策，過程非常痛苦。」

但拜登政府仍無法擺脫美國優先陰影和心態；例如，美國新冠疫苗已經相當夠用，但拜登政府以往一直不願回應外界要求，將多餘疫苗和其他國家分享，直到印度近日來疫情失控，拜登前天才同意，將6000萬劑阿斯特捷利康(AZ)疫苗援外。

與中來往／分寸拿捏成最大難題

如何和中國來往是拜登的最大難題。他試圖號召盟國，在人權、新疆、香港等問題對中國採取一致立場，但又必須在氣候等問題和中國合作，加上民調顯示，如今三分之二美國人對中國抱持負面看法，拜登和中國來往分寸如何拿捏，是一大考驗。

另外，中國現在的經濟和政治實力已足以和美國競爭，還會不時拿川普時代的作為來諷刺拜登；例如，中國外交部發言人趙立堅就狠酸美國重回巴黎氣候協定，稱美國「不合意就退出，合意就重返，根本不是什麼王者歸來，而是逃課學生返校」。

軍事決策／過去判斷經常站錯邊

拜登的軍事決策，也引發爭議。CNN指出，拜登過去在美國軍事決策上經常站錯邊，1991年第一次波灣戰爭美國大勝，但當時是參議員的拜登在出兵前投票反對，2003年布希總統入侵伊拉克搞出爛攤子，拜登卻投下贊成票。

此外，十年前歐巴馬總統考慮是否要派特種部隊獵殺凱達恐怖組織頭子賓拉丹時，擔任副總統的拜登反對。如今，拜登決定在9月11日前將美軍全數撤離阿富汗，再度引發外界質疑。

美軍現在只剩2500人駐守阿富汗，過去一年多沒有人傷亡，軍費開支已大減。批評者認為，美軍全數撤離會讓阿富汗政府失去重要靠山，神學士組織很可能捲土重來。從阿富汗完全撤軍是川普美國優先政策的重點，如今拜登會不會因延續川普政策，而讓美軍在阿富汗的努力前功盡棄，值得觀察。