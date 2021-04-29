拜登將提親信出任大使 馬侃遺孀、前芝加哥市長入列

已故共和黨籍聯邦參議員馬侃遺孀辛蒂‧馬侃可望出任聯合國世界糧食計畫大使。(美聯社)

華盛頓郵報引述知情人士說法，拜登 總統預訂5月或最快於本周開始提名 重量級大使，任命名單有老友、金主和顧問；其中，已故共和黨聯邦參議員 馬侃(John McCain)遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)可望出任聯合國世界糧食計畫大使；芝加哥前任市長伊曼紐(Rahm Emanuel)可望出任駐日大使；資深外交官伯恩斯(R. Nicholas Burns)可望被任命為駐中國大使。

知情人士表示，拜登遴選大使過程比前幾任總統花了更長時間，一方面因為拜登在政壇打滾數十年的核心政治圈子多半是白人男性，挑選這些人平添敏感度；此外，拜登「認識太多人，有太多朋友」，也是費時費心的原因之一。

拜登總統可望提名前芝加哥市長伊曼紐出任駐日本大使。(Getty Images)

預計5月或之後，還會有更多大使提名案浮出枱面，其中可能包括甫率團訪問台灣的拜登老友、前康乃狄克州聯邦參議員陶德(Christopher Dodd)以及背書支持拜登的前共和黨參議員佛萊克(Jeff Flake)在內。

伯恩斯是職業外交官，後升任駐北約和希臘大使，並在國務院擔任高級管理職位。他目前是哈佛大學的外交實務與國際政治教授，既是作家和知名評論員。他的個人簡歷反映出拜登政府的觀點，即中國是美國的主要外交政策也是國家安全的挑戰。

熟悉白宮規畫的人士指出，電訊公司康卡斯特(Comcast)資深執行副總裁柯恩(David Cohen)曾主持拜登2020年首屆競選總統募款活動，可能被提名為駐加拿大大使。前內政部長薩拉查(Ken Salazar)可望成為駐墨西哥大使。拜登的女性執行總監、曾任駐比利時大使的丹妮絲·鮑爾(Denise Bauer)有望被提名為駐法大使。

拜登顧問、前駐羅馬尼亞大使吉滕斯坦(Mark Gitenstein)有望被任命為駐歐盟大使；拜登前顧問朱莉·史密斯(Julie Smith)有望成為駐北大西洋公約組織(NATO)大使；拜登主要金主阿德勒(Michael Adler)有望被任命為駐比利時大使。

歐巴馬政府副國務卿尼德斯(Thomas Nides)則可能是駐以色列大使候選人。

大使任命案必須經過參院認可。白宮發言人27日表示，「拜登總統已明確表示，他的領導團隊將反映美國的多元性，其中包括大使職位在內。」