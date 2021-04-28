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「疫苗來太晚」美駐印度使館2死 逾百人確診

編譯潘勛╱綜合27日電
印度新冠疫情大爆發，不僅醫療體系幾近崩潰，連病歿者的焚化處理都應變不及。圖為25日印度德里市病歿者家屬與醫務人員正在處理新冠病歿者屍體。(Getty Images)
印度新冠疫情大爆發，不僅醫療體系幾近崩潰，連病歿者的焚化處理都應變不及。圖為25日印度德里市病歿者家屬與醫務人員正在處理新冠病歿者屍體。(Getty Images)

印度新冠疫情失控，美駐印度外交使節團也未能倖免，消息人士指出，近幾周兩名外館印度裔雇員已死於新冠，另逾百人傳出新冠確診；此外，印度雖竭盡全力想應付急遽升高的疫情，但民眾面對醫衛系統失控，親人得不到救治而死，無法宣洩悲慟，竟開始攻擊醫師，致使不少醫護人員受傷。

有線電視新聞網(CNN)27報導，美國在印度首都設有大使館，另五大城市設參事館，但消息人士並未提供外交人員死於新冠及確診染患新冠的細節。

疫情升高超1個月 使節團近2周才接種

消息人士稱，雖然印度過去六周新冠確診案例節節升高，但美駐印外交官員、家屬及當地雇員過去兩周剛開始收到新冠疫苗；外館人員深覺沮喪，原因在覺得自己沒能取得確切資訊，不曉得駐印度使節團何時才能收到疫苗，而且，很多駐歐、美外交人員都已接種疫苗，使節團覺得自己排位屈居人後。

消息人士指出，國務院很努力把新冠疫苗送到外交使節住在館區的城市，如喀布爾及巴格達，可能是駐印度使節團排序較後的原因；一名消息人士指出，疫苗「送來太慢，兩名死者無法接種，太慘了。」

國務院發言人普萊斯(Ned Price)本月稍早表示，截至18日之前，國務院已讓駐外地點悉數收到新冠疫苗。

印度新冠疫情大爆發，不僅醫療體系幾近崩潰，連病歿者的焚化處理都應變不及。圖為25...
印度新冠疫情大爆發，不僅醫療體系幾近崩潰，連病歿者的焚化處理都應變不及。圖為25日印度名勝景點查漠市一所火化場工人正搬運病歿者。(美聯社)

親人死在候診室 醫師成家屬洩恨目標

每日郵報(Daily Mail)報導，印度第二波疫情席捲全國，醫療系統為之崩潰，新冠患者的家屬怒火升高，醫師成為洩恨目標，遭遇人身攻擊。

由德里市「阿波羅醫院」(Apollo Hospital) 27日上午拍到的影像可知，一群人把67歲親人送到候診室，但排不到加護病床，親人便死在候診室，因此持大木棍攻擊醫護人員及警衛；院方表示，不少醫護人員受傷，但仍得立即返回崗位，原因是有太多病患等候醫治。

上周在浦那(Pune)市也拍到照片，因為一名65歲病人死於新冠，家屬找醫護人員洩憤，25歲醫師托爾塔(Siddhant Totla)遭到拳打腳踢，還有人拿管子毆打他。

印度醫療系統在第二波疫情打擊下已告崩潰，27日傳出確診人數在32萬3000多人，2700人病亡。鄰國巴基斯坦醫護人員及官員擔心，下一波會輪到該國遭殃。Hayatabad醫院院長蘇海爾(Muhammad Suhail)表示，巴、印兩國面臨同樣問題，人們都沒遵守防疫措施。

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