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要不要戴口罩？多州府會鬥法 公衛討論變政治問題

編譯洪毅／綜合27日電
一些州開始鬆綁或取消戴口罩的要求。(美聯社)
一些州開始鬆綁或取消戴口罩的要求。(美聯社)

由於對新冠疫情防疫措施的疲勞以及疫苗接種，一些州開始鬆綁或取消戴口罩的要求，若發生州府與州議會意見不和時，則可能引發鬥法，使得戴口罩與否的問題，從公衛領域的討論變成黨派政治問題。

為了對抗戴口罩的限制，以及未來再次出現類似情況，一些州議會開始尋求限縮州長的緊急處分權；例如北達科他州州眾議會就通過法案，反制州長戴口罩的命令，將戴口罩與否的要求授權各市鎮、郡、學區及企業自行決定。

北達科他州州眾議員多克特(Jason Dockter)表示，有些農村地方的學區，可能只有60、70名學生，這種地方還要求戴口罩並不合理；多克特還稱，收到非常多信件或陳情，指州長的緊急處分權太大，「非常擔憂州長現在能做這個(指防疫措施)，未來就能作出其他事情」。

北達科他州長柏根(Doug Burgum)先前否決該法案，指該法案撤除了能「本州拯救生命，還有安然度過未來疫情及未知挑戰」的緊急處分工具；儘管如此，北達科他州州眾議會仍推翻州長否決，將法案送至州參議會。

俄亥俄州州議會則在通過法案，限縮州長緊急處分權之後，亦出現州長先否決，其否決再被州議會推翻的情事。

堪薩斯州長凱利(Laura Kelly)上個月簽署新法案，該法案依然授予州長緊急處分權限，不過議會有權為可執行哪些部分做最終決定；結果在本月初時，凱利頒布行政命令，建議各郡繼續維持戴口罩規定，就被議會要求撤回。

也有一些州長是取消或鬆綁戴口罩的要求，如阿肯色州等；凱瑟家族基金會(KFF)統計，有戴口罩要求的州，從二個月前的36個降至上周的28個。

部分地區新冠疫情仍未趨緩，而去年經濟封鎖的作法已不太可能再現，因此公衛專家呼籲，戴口罩仍是大幅降低病毒傳播的防疫手段之一，然而，現在民眾已出現防疫措施疲勞的狀況，包括戴口罩的意願等，而這種疲勞，也是造成疫情升溫的原因之一。

北達科他州 疫情 防疫

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