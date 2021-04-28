老闆可禁止員工戴口罩嗎？法律有模糊空間

越來越多民眾接種新冠疫苗，各州也放寬口罩令。(美聯社)

越來越多民眾接種新冠疫苗，各州也放寬口罩令，雇主可禁止員工戴口罩嗎？專家表示，只要聯邦疾病防治中心(CDC )建議在工作場所與其他地方戴口罩並保持社交距離，員工在法律上就站得住腳。

州與地方政府的口罩令與行政命令提供多一層保障，但事實上部分州政府不曾發布口罩令，其他州也紛紛解除。新冠肺炎疫情 進入另一階段，法律是否保障大眾有權在工作時戴口罩，仍有模糊空間。

康乃爾大學聘雇與身障研究中心(Institute on Employment and Disability)的身障、包容與適應計畫主任溫蒂‧高爾(Wendy Gower)說：「戴口罩的行為遭到政治化，我們將遇到很多這類問題。」

高爾表示：「問題的根本在於，你的公司是否有義務遵守聯邦、州或地方政府的指南。」聯邦職業安全與健康管理局(OSHA)本月指出，麻州 一間稅務申報公司老闆禁止員工和顧客在辦公室內戴口罩，就因「刻意不遵守防疫規範」而被重罰13萬6000元；麻州發布行政命令，必須在公共場所戴口罩。

曼德森法律事務所(Littler Mendelson)律師帕瑞蒂(Jim Paretti)說，在疫情現階段，員工與雇主必須遵守的防疫措施相當清楚；CDC也明確指出，雇主和主管應「確保所有員工配合CDC與OSHA，以及州與地方政府指令戴上口罩」。

帕瑞蒂指出：「除非CDC表示已有足夠民眾接種，已不再需要口罩，否則戴口罩仍舊是義務。」

高爾與帕瑞蒂認為，世界衛生組織(WHO)在去年3月宣布新冠肺炎疫情大流行，而CDC跟進採用相同說法。若在未來解除大流行狀態，將使戴口罩的規範更加含糊不清，民眾與雇主將擁有更多決定權。

高爾就說：「如果有人在公司想戴口罩，雇主可能會覺得隨你高興就好，畢竟他們也不希望有任何人染病。但如果已解除新冠大流行狀態，他們有可能說不。」