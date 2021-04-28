重返常態起步…打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

根據CDC最新指南，在室內多人聚會，例如在電影院音室內音會等，最好繼續戴上口罩。(Getty Images)

美國新冠確診數下滑、接種人數增加之際，聯邦疾病防治中心(CDC )27日公布最新戴口罩指南，表示已完成新冠疫苗 接種者(fully vaccinated)，可不戴口罩外出散步、慢跑、騎車，或與友人在戶外小範圍聚會、用餐，但人多擁擠處還是要戴口罩；而尚未接種者，仍應在公共場所戴口罩。

根據CDC定義，接種輝瑞或莫德納疫苗第二針兩周後，或是嬌生疫苗兩周後，才算「完成接種」；目前全美有超過42%人口至少接種一劑，近30%完成接種；對於一年多來戴口罩、居家避疫、「防疫疲勞」的人，新指南也像重返常態之路的里程碑。

衛生官員表示，改變口罩指南是為幫助已完成接種者安全回歸常規生活，同時鼓勵其他人打疫苗。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在白宮疫情簡報會公布上述消息，表示已完成接種者，可不戴口罩參加戶外小型聚會，即便其中有人打了疫苗、有人沒打；並可在不戴口罩的情況下，與來自不同家庭的友人在戶外聚餐。而在一些人多擁擠的公共場所，及室內小範圍聚會等，即便完成接種也應該戴口罩。

傳染病研究所所長(NIAID)佛奇 (Anthony Fauci)接受WTOP訪問時說，「CDC的新指南方便人們(已完成接種者)去做很多事，唯一要謹慎的就是人特別多的聚會，如戶外球場，因為還是有風險。」

他說：「看到接種的好處，希望越多人能意識到接種的重要，不單是為了自己、家人和社區的健康，也是方便他們重返常態。」

至於何時室內活動也可不戴口罩？佛奇表示取決於兩項指標，一是所在社區的病毒動向(virus dynamics)，二是已接種者的相對人數，並說這再次說明更多人打疫苗有多重要；此外，目前對於孩童的疫苗試驗進展順利，他預計今年秋季可給高中生接種，到年底和明年第一季度，可給任何年齡段的孩童接種。

最新指南也回應了近期來自傳染病及公衛專家對鬆綁口罩令的呼籲，許多研究表明，戶外傳播新冠病毒的風險低，尤其當保持社交距離時。

舊金山加州大學的傳染病專家莫妮卡‧甘迪(Monica Gandhi)說：「病毒顆粒在戶外空氣中很快分散(disperse)」，她引述多項研究指，在7324起傳染事件中，只有一起與戶外傳播有關。

CDC重申，儘管更新了戴口罩的建議，但最終選擇在於個人，決定不戴口罩就外出之前，應先考慮自身情況，以及對他人、家人和社區的風險。

拜登總統當日也稱放鬆口罩令是人們接種疫苗的又一原因，他敦促人們接種疫苗，指這不光是為了保護自己和身邊人，也讓生活恢復正常，「在不戴口罩的情況下，與友人相聚、去公園野餐。」