趙婷創奧斯卡歷史 凸顯好萊塢亞裔女力

以「無依之地」獲奧斯卡最佳影片和最佳導演獎的趙婷，凸顯亞裔女性對娛樂產業可以發揮的影響力。(美聯社)

奧斯卡 金像獎整整花了93年時間，才讓亞裔 女性拿下最佳導演 殊榮。在今年之前，奧斯卡影史只有五位女導演曾經入圍，五人都是白人女性，而且只有凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)在2010年以「危機倒數」(The Hurt Locker)抱走小金人。

中國出生的華裔導演趙婷(Chloé Zhao)25日改寫歷史，以「無依之地」(Nomadland)勇奪奧斯卡最佳導演獎。今年最佳導演獎入圍名單還有另一位女導演芬內爾(Emerald Fennell)，同樣創下奧斯卡首例。

拜歐拉大學(Biola University)社會學教授王嵐芝(Nancy Wang Yuen)在有線電視新聞網(CNN)撰文分析，趙婷拿下奧斯卡最佳導演獎，凸顯亞裔女性對娛樂產業可以發揮的影響力，回顧一路走來的影劇圈發展史，亞裔婦女長期遭到物化。

王嵐芝指出，好萊塢多年來透過西方男性眼光看待亞裔女性，將亞裔婦女塑造成充滿夢幻、肉慾及異國風情的角色。史丹利庫伯力克(Stanley Kubrick)經典作品─1987年電影「金甲部隊」(Full Metal Jacket)裡，便有兩名越南妓女對美國大兵說著：「我慾火焚身，已經愛你很久了」橋段。

對於亞裔女演員來說，演藝生涯起步之際通常只有搞笑角色可演。41歲華裔女演員卡蜜兒·陳(Camille Chen，音譯)2017年受訪時便說，剛入行時別無選擇，只能飾演按摩女或妓女。

王嵐芝寫道，隨著亞裔女性在影劇圈幕後實力茁壯成長，呈現在銀幕上的亞裔女性角色也開始變得豐富多彩。

2018年電影「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)自從找來林黛兒(Adele Lim，音譯)出任編劇之後，她筆下的劇中女性角色便變得更加充實。

在奧斯卡突破刻板印象限制的趙婷，也成為第一位執導漫威動畫(Marvel)超級英雄電影的亞裔女導演。她執導的漫威新片「永恆族」(The Eternals)預計今年11月上映，演出陣容還包括華裔女星陳嘉瑪(Gemma Chan)、韓裔男星馬東石(Don Lee)、巴基斯坦裔男星庫梅爾南賈尼(Kumail Nanjiani)。