我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

「讓我們站在一起」 趙婷籲：停止仇恨任何人

編譯林梅婕／綜合26日電
以「無依之地」獲奧斯卡最佳影片和最佳導演獎的趙婷，被問到近期「反對仇恨亞裔」的呼聲時說，電影連結人，「讓我們站在一起，停止仇恨任何人」。(路透)
以「無依之地」獲奧斯卡最佳影片和最佳導演獎的趙婷，被問到近期「反對仇恨亞裔」的呼聲時說，電影連結人，「讓我們站在一起，停止仇恨任何人」。(路透)

第93屆奧斯卡頒獎典禮25日晚落幕，以「無依之地」(Nomadland)榮獲最佳導演獎的華裔女導演趙婷(Chloe Zhao)成為全場焦點，她不僅是史上首位獲得此殊榮的華人女性，也是獲導演獎的第一位有色人種女性；但美中不足的是，今年頒獎典禮的收視率創下史上最低。

趙婷獲獎後，媒體問到有關近期的「反對仇恨亞裔」呼聲時，她說，電影工作者都須要求自己保有真誠、忠於自我，說的故事必須是自己有所感觸的；而對她來說，拍電影是一種與人產生連結的方式，這也是她熱愛拍電影的原因。

趙婷在後台接受美國廣播公司(ABC)訪問時也表示，希望她的成就不只能為懷有導演或電影夢的亞裔人士帶來更多啟發，也期許自己的作品可以讓人們更團結。

趙婷還引用榮獲本屆榮譽獎項「季恩蕭爾赫特人道主義獎(Jean Hersholt Humanitarian Award)的非洲裔影星泰勒派瑞(Tyler Perry)，在針對仇恨和歧視犯罪時所說的話說：「讓我們站在一起，停止仇恨任何人。」

繼榮獲奧斯卡殊榮後，趙婷下一部作品將會是漫威系列(Marvel)的英雄電影「永恆族」(The Eternals)，該片預計在今年11月5日上映；趙婷也即將成為漫威影史上第二位女導演。

然而，今年奧斯卡的收視率卻不盡理想，當晚美國廣播公司直播的觀看人數僅985萬人，連先前最低紀錄的一半都不到；而尼爾森(Nielsen)公司的初步推估，當晚收看「無依之地」獲得最佳影片時段的收視率，甚至比去年整體觀看人次的2360萬還減少58%，堪稱史上最低收視紀錄。

專家分析，今年由於疫情關係，電影院多停止營業，在這些電影新作無法上映的情況下，對於不熟悉的作品，人們也無法產生太多的期待。

不過對於今年奧斯卡的表現，外界也有各種不同的批評聲浪，一名資深的媒體分析師博曼(Marc Berman)就形容：「昨晚的節目讓我如坐針氈，我根本無法看完，根本就是場折磨。」

受疫情影響，今年的奧斯卡頒獎禮收視率不理想，美國廣播公司(ABC)直播的觀看人數...
受疫情影響，今年的奧斯卡頒獎禮收視率不理想，美國廣播公司(ABC)直播的觀看人數僅985萬人，連先前最低紀錄的一半都不到。(路透)

電影院 趙婷 導演

上一則

帝國州好悶！紐約州只差89人 眾院減少1席

下一則

接種後鬆懈防疫 全美7157例突破式感染 醫：不是疫苗沒效

延伸閱讀

趙婷籲停止仇恨 盼作品讓亞裔團結「讓我們站在一起」

趙婷籲停止仇恨 盼作品讓亞裔團結「讓我們站在一起」

「新華人之光」趙婷循李安路線 接下漫威電影

「新華人之光」趙婷循李安路線 接下漫威電影
中國網友靠VPN翻牆收看奧斯卡 服務被切斷

中國網友靠VPN翻牆收看奧斯卡 服務被切斷
趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

熱門新聞

美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

2021-04-27 03:00
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例