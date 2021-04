中國封殺奧斯卡 趙婷成網民口中「那個女孩」

趙婷奪下奧斯卡金像獎最佳導演獎、最佳影片獎,不只中國官媒閉口不談,連在微博、豆瓣中關於趙婷的討論詞條,都被刪除。但上海的影迷仍聚在酒吧收看頒獎典禮,為她喝彩。 (路透)

以電影「無依之地」奪下奧斯卡金像獎最佳導演獎、最佳影片獎的趙婷 ,是自該獎項頒發以來,首位獲此殊榮的華裔女導演。對於趙婷的母國中國 而言,這本應是一件值得慶祝的美事。而且趙婷在發表獲獎感言時,還以中文朗誦古詩「人之初,性本善」,更應成為當地新聞頭條。然而,不只中國官媒噤口不談,連在微博、豆瓣中關於趙婷的討論詞條,都被刪除。

趙婷執導的這部「無依之地」完全未涉及政治話題,也未踩到中國官方關於國土分裂爭議議題的地雷。事實上,3月初中國各大媒體及新聞網站,都在為趙婷獲得金球獎而慶祝,還稱她為「中國之光」。但隨著趙婷被指過去的「辱華」發言一則一則被挖出,中國關於她的報導,就一則一則「被消失」。

2013年,趙婷在知名雜誌「電影製作人」(Filmmaker Magazine)上,以「充滿謊言的地方」形容中國;而後又被挖出曾在學生時代,說出「美國是我的國家,現在及將來都是」(the U.S. is now my country, ultimately.)。雖然後來媒體澄清當時她說的原話是「美國終究『不是』我的國家」(the U.S. is not my country, ultimately.),仍掀起中國網民的怒火,對她「辱華」的討伐一發不可收拾。

官方及部分網民封殺的同時,仍有部分中國民眾為趙婷奪獎開心。只是由於現在關於趙婷的相關消息幾乎全部封鎖,想了解趙婷訊息的中國網民只好發明一些規避網路審查的字詞來搜尋相關新聞。例如片名「無依之地」的相反詞「有依之天」、「無1之地」,或把趙婷稱呼為「那個女孩」等等,與把「六四事件」稱為「五月卅五日事件」如出一轍。

不只中國,連香港 也封殺相關消息。香港暫時還沒有網路審查機制,仍可搜尋到「無依之地」及趙婷相關新聞,不過或許是由於本次奧斯卡獎中,以香港反送中運動為背景的紀錄片「不割席」也獲提名,香港也首次未在全港電視網絡中轉播奧斯卡頒獎典禮,香港的言論自由有明顯緊縮的跡象。