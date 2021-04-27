各州少數族裔議員「抓住機會」 力推平權法案

去年歷經佛洛伊德(George Floyd)事件，掀起全國對系統性種族歧視 的討論；目前全美各州州議會的有色族裔議員，也力推平權相關法案，全力杜絕不平等。

全國各地州議會，少數族裔議員與盟友抓住全國重視種族不公議題的機會，要求立法追尋平等，之中許多政治人物，也呼籲同儕跟進。康乃狄克州非裔 州參議員麥克羅利(Doug McCrory)說：「此刻不做，未來恐怕再也沒有機會。」例如為避免民眾捲入毒品造成的惡性循環，康州就提議允許大麻合法化。

加州也出現類似風氣，民主黨籍州眾議員議員瓊斯索耶(Reggie Jones-Sawyer)也表示：「我們必須像雷射一樣聚焦，確保我們的社區不再遭受壓迫。」而且目前有色人種政治人物增加，在部分州影響力漸增，得以進行更大動作的立法。

在康州為公共住宅議題發聲的凡妮莎‧萊爾斯(Vanessa Monique Liles)，則呼籲州議會立法宣告種族歧視為公衛危機，並且成立種族平等與公衛委員會。她說：「身為非裔女性，我對系統性種族歧視感同身受。但在低收入的公共住宅社區，這就更加明顯，他們遭到各種壓迫。」她指出社區醫療與學校資源因「種族歧視造成的循環壓迫」而不足。

目前在康州少數族裔議員的數量多過以往，眾議會多數黨領袖羅哈斯(Jason Rojas)更是第一位擔任此要職的西語裔人士。

在明尼蘇達州、俄亥俄州與賓州的議員，也察覺可能是推出過去窒礙難行的平等法案的時機。

前內布拉斯加州 州參議員，全國非裔州議員黨團政策主任潭雅‧庫克(Tanya Cook)就說：「有人說系統性種族歧視根本不存在，這聽起來像白痴一樣。當民眾看到佛洛伊德與泰勒(Breonna Taylor)死在警察手下，各年齡層與膚色的民眾走上街頭讓人了解，過去以為歐巴馬當選改變了現狀，但其實並沒有。」