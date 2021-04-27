天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

維州華裔女大生Ally Cole(左)與Ruby Wierzbicki(右)，在校車上閒聊才發現兩人幼時同在中國一家幼童收容院。(取材自Instagram)

電影「天生一對」(The Parent Trap)竟在真實世界上演。維吉尼亞州 兩名就讀基督教「自由大學」(Liberty University)的華裔女大學生，日前在搭乘校車途中閒聊時驚覺兩人童年竟有著相似的身世背景；不過她們並非雙胞胎，而是從小曾居住在中國 的同一個孤兒院。

從小在馬里蘭州長大、今年就讀大二的艾莉‧柯爾(Ally Cole)在上學途中，14日與同校大一新生、來自新澤西州 的露比‧維茲比奇(Ruby Wierzbicki)正巧搭上同一班校車，而且就坐在隔壁；為了讓行車途中增添樂趣，兩人從主修聊到彼此的家鄉，後來得知原來兩人不僅都來自中國，甚至還來自同一個城市─濟南。

維州華裔女大生Ally Cole(左)與Ruby Wierzbicki，在校車上閒聊才發現兩人幼時同在中國一家幼童收容院。(取自liberty.edu網站)

透過一張濟南市社會福利院的照片，柯爾和維茲比奇發現原來對方都曾是這裡的孤兒，而且這張照片還揭露另一項令人吃驚的事實：她們住在孤兒院竟是同一時期。

柯爾說：「有一張我們兩人都有的照片，我們站在彼此身旁；之前我一直很好奇站在我旁邊的人是誰，現在我終於知道了！」

兩人下車後還持續和彼此分享過去的照片，還有好幾張是她們當時的距離只有咫尺；面對這樣的巧合柯爾和維茲比奇都驚訝地說不出話，維茲比奇接受有線電視新聞網(CNN)訪問時形容：「我們都安靜了一下，我想我們都感到非常震驚。」

「原來我的周遭真的有人和我來自相同的過去，我太驚訝了。」柯爾也說：「一直到我進教室上課，那種衝擊的感覺才真正湧上。」

由於她們在中國都只有短短幾年的時間，對於早期的童年記憶都相當模糊；不過她們也在事後得知，彼此被領養的時間只間隔大約一周，而她們也試著向父母要其他的照片，探索更多有關過去的身世。

在一所1萬5000人的學校裡相遇，柯爾和維茲比奇都認為這絕非巧合，而是上帝的安排，維茲比奇說：「我們跟隨上帝的足跡找到彼此，祂的精心策畫才讓我們建立如此別具意義的友誼。」