百日成績單 拜登施政滿意度逾5成 贏川普

拜登總統在疫情中就任，已滿百日，民調滿意度高於前任川普，但低於歐巴馬及布希。(美聯社)

拜登 總統就職將屆百日之際，最新公布多項民調 表示，施政滿意度普遍逾五成，表現勝過前總統川普上台百日的民調，但與前總統布希、歐巴馬上任百日民調統計各有63%、62%相比，則略遜一籌。

拜登上周屆滿就職三個月，本周則將達到就職屆滿百日的重要指標。平均而言，目前拜登施政滿意度約54%。根據25日公布的最新民調，在美國 廣播公司(ABC)與華盛頓郵報聯合民調中，拜登獲得施政滿意度為52%，哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)與民調機構YouGov聯合民調則有58%施政滿意度，福斯新聞網(Fox News)民調拿到54%施政滿意度，國家廣播公司新聞部(NBC News)民調也拿到53%施政滿意度。

二次大戰之後的美國總統，上台百日時的施政滿意度，則都比拜登來得高，少數例外包括福特總統(Gerald Ford)，因為福特為爆發「水門案」醜聞的前總統尼克森( Richard Nixon)特赦。前總統川普上台百日的施政滿意度約50%。

與其他總統不同的是，拜登從上台之初到現在，施政滿意度大致維持不變。剛執政時施政滿意度平均約53%，三個月來施政滿意度最高點為55%，最低點約52%，平均而言則為54%。

抗疫和經濟獲肯定

美國廣播公司與華郵聯的合民調中，受訪民眾對拜登處理新冠疫情給予最高評價，64%民眾滿意拜登的疫情處理，就連共和黨選民當中，也有33%滿意拜登的疫情因應。拜登對於經濟議題的處理也獲得選民肯定，52%受訪者滿意拜登的經濟政策方面的表現。

移民問題失分最多

移民問題則是拜登失分最多的領域，在這項調查中，53%受訪民眾表示不認同拜登對於美墨邊境移民危機的處理。

拜登推出1.9兆元新冠疫情紓困法案，在美國廣播公司與華郵的聯合民調中獲得65%受訪民眾支持。拜登日前宣布將推動規模2兆元基礎建設法案，52%民眾也表示將會支持。基礎建設法案將透過調高企業稅稅率從21%至28%籌措預算來源，58%受訪民眾表示贊同。

福斯新聞網、國家廣播公司新聞部的民調則都顯示，拜登處理移民問題最讓選民感到不滿意，其次則為槍枝問題的處理。福斯新聞網民調顯示，49%受訪者不滿意拜登處理槍枝問題，表示滿意的受訪者僅36%，國家廣播公司新聞部民調中，55%民眾不滿意拜登處理槍枝問題，僅34%民眾感到滿意。