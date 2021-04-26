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拜登「少說多做」 就職百日展新風

編譯潘勛／綜合25日電
拜登總統的施政風格與愛用社交媒體喧譁放話的前總統川普不同，是多做少說。(路透)
拜登總統的施政風格與愛用社交媒體喧譁放話的前總統川普不同，是多做少說。(路透)

以史上最高齡候選人當選總統的拜登，就任百日以來，既要對抗最嚴峻的新冠疫情，又竭盡全力把國家帶往新方向，他的施政風格，既不走前任總統川普的喧譁放話，也無川普及更前任歐巴馬的領袖魅力，人民眼中的他是多做少說，典範好像要從歷史課本去搜尋。

美聯社25日報導，大規模疫病遲不退散，已令50多萬人喪生，對一個新當選的總統而言，只怕已夠受了；但拜登不光與疫情纏鬥，還要提升美國的基礎設施，比如翻新受忽略的混凝土橋梁，以及對付種族不平等、撕裂公民社會的黨同伐異痼疾；不僅如此，他還號令要與氣候變遷激烈戰鬥。

拜登多管齊下的施政，既是他的特色，有時也左支右絀，相當罕見。新罕布夏州達特茅斯學院(Dartmouth College)民權史教授戴爾蒙特表示，過去一年真的很慘，大家受夠了，民眾需要一個指路明燈般的總統，由此觀之，快速掙脫困局是賢明之舉；拜登瞧出放手大做的好處，強烈呼應了小羅斯福總統。

目前少有人以形容小羅斯福的口吻來描述拜登，拜登是否值得那般推崇實言之過早。但他施政極廣，若是成功，足可讓他廁身小羅斯福等偉大總統之列。

諸事遂心如意，沒那種好事；競選期間，他痛斥川普的移民施政，結果得改弦更張的反而是自己的主張，引來民主黨同志的指責，說他「屈服於畏懼政治」。

只是百日之內，他成就的新冠紓困配套案具歷史深度，另祭出總統令，制止川普攪亂人心的政治遺緒；美國已把環境視為主軸，建立一年內讓貧苦兒童減半的撥款施政；川普丟棄的國際結盟，拜登找了回來；共和黨多年來想消滅的健保計畫，拜登搶救回來還加以提升。

前總統歐巴馬的顧問艾哲洛(David Axelrod)形容拜登與川普完全相反，他有同理心，文質彬彬，經驗豐富，言出必行，他讓川普四年治下活在刀口的華府恢復平靜及平衡。

拜登年歲已高，生死看透，他在唯一一次記者會上表示，自己只管放眼未來，一切成敗還要歸諸天命。他的施政行程排得很滿；新冠病亡人數雖還增加，但增勢減緩，就任以來他打高爾夫球僅一次。

拜登在上任百日內就提出規模龐大的基礎設施建設計畫，這是歐巴馬、川普兩位總統雖承諾...
拜登在上任百日內就提出規模龐大的基礎設施建設計畫，這是歐巴馬、川普兩位總統雖承諾卻都跳票的項目。(Getty Images)

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