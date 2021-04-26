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拜登本周首次國會演說 女議長、女副總統將同框

編譯陳韻涵／綜合25日電
拜登28日將首度以總統身分，發表歷史性的國會聯席演說。圖為他日前在白宮主持氣候峰會。(Getty Images)
拜登28日將首度以總統身分，發表歷史性的國會聯席演說。圖為他日前在白宮主持氣候峰會。(Getty Images)

身為服務美國最長久的政治人物之一，拜登可能聽過比任何都多的國會聯席演說；28日，他將首度以總統身分，發表歷史性的國會聯席演說。此次將是美國史上，首度有兩位女性國會聯席演說中與總統同框，分別是眾院議長波洛西與副總統賀錦麗。

「華盛頓郵報」報導，拜登在前總統歐巴馬任內的八年中，擔綱歐巴馬發表聯席演說的固定配角。他曾搭著眾院議長貝納(John Boehner)的肩膀開懷大笑，也曾一手握著眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的手，另一手扶著她的上臂，露出招牌笑容；拜登也會運用肢體語言，指向聽眾或豎起兩個大拇指表示認可。

過去36年來，拜登以參議員的身分，與參議員同僚在台下聆聽多位總統的聯席演講，但28日，他將首度以總統身分發表演說。拜登這場國會聯席演說將締造諸多歷史紀錄，包括首度與兩名女性同框，且因應新冠肺炎防疫規範，兩人都會戴上口罩。

歷年的國會聯席演說約有1600人到場，但今年考量防疫，可能僅有200人出席；參議員不攜伴出席，內閣成員也不會蒞臨，僅由最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)及參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)分別代表最高法院及軍方。

拜登已為此演講準備數周，這場演講不僅標誌他就任總統99天，他也將羅列出他的許多施政議題與計畫。他將強調擴大取得健保的需求與重要性，公布另一項經濟紓困計畫，也會在跪頸案前警察沙文(Derek Chauvin)被定罪之際呼籲警察改革。

這場演說形同「國家特別安全活動事件」，維安提升至另一層次，加上年初國會暴動，國會建築周遭仍有圍籬防護，國民兵也在場駐守。

專門研究美國總統的歷史學家布林克利(Douglas Brinkley)認為，拜登需要利用演說說服公眾及國會共和黨，認識 到其政策可行。他說：「(拜登)要多談復甦，我們將戰勝新冠肺炎，經濟會更強勁，還有自二次大戰以來最大規模的就業計畫。」

拜登 眾院 美國

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