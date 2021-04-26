我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

共和黨人批拜登百日施政：外交、經濟是災難

編譯柯立偉／綜合26日電
共和黨籍參議員葛理漢(右)對拜登總統的百日施政不滿，批評他的外交、經濟政策是「一場破壞穩定的災難」。(路透)
共和黨籍參議員葛理漢(右)對拜登總統的百日施政不滿，批評他的外交、經濟政策是「一場破壞穩定的災難」。(路透)

拜登總統就職時，矢言要在「第一個100天內」達成多項目標；他目前為止的表現，似乎讓多數美國人滿意。不過，共和黨人對於拜登總統的施政仍有不滿，批評他的外交、經濟政策是「一場破壞穩定的災難」。

肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul)25日在福斯新聞的政論節目中表示，拜登之前說要團結兩黨，但在他看來，根本就是想要以國會多數直接避開共和黨支持，沒有尋求共識的意思。他以2兆3000億元的基礎建設案為例，指出「基礎建設範圍」太廣。

保羅說，「從造橋鋪路、隧道整修，到健康保險、氣候變遷，全部無所不包。若要取得共和黨支持，就應該將範圍限縮在真正的『基礎建設』」。

部分民主黨人暗示，民主黨在國會兩院並無劣勢，沒有共和黨支持仍可通過法案。但由於民主黨先前已強硬通過1兆9000億元的新冠病毒紓困案，若再次強硬通過，必使兩黨嫌隙加深，無法達成拜登「團結合作」的目標。因此白宮近日似有退讓，稱共和黨提出的另一個預算5680億元的基礎建設計畫是「兩黨合作的好的開始」。

南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則批評拜登的外交政策一團糟，是場「災難」。他指出拜登在經濟上，對富人加稅打擊經濟復甦；而在外交上，又破壞穩定，無力處理重大事件。

葛理漢表示，民主黨一直批評川普任內的移民政策不人道，但上台後又無力解決美墨邊境非法移民大量湧入的問題。

葛理漢說：「美墨邊境現在一團亂、伊朗沒改善核武問題，拜登又要重啟談判、阿富汗撤軍在即、中俄又虎視眈眈，拜登根本分身乏術，無力面對大量危機。」

拜登 共和黨 民主黨

上一則

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

下一則

拜登「少說多做」 就職百日展新風

延伸閱讀

談拜登移民政策 賀錦麗：非一夕解決 目標讓人民有希望

談拜登移民政策 賀錦麗：非一夕解決 目標讓人民有希望
拜登上任近百日 52%民眾滿意施政表現 65%肯定防疫

拜登上任近百日 52%民眾滿意施政表現 65%肯定防疫
拜登宣告亞美尼亞遭種族滅絕 紐時：土國「此舉」惹怒美

拜登宣告亞美尼亞遭種族滅絕 紐時：土國「此舉」惹怒美
拜登宣告亞美尼亞「種族滅絕」 美土關係恐惡化

拜登宣告亞美尼亞「種族滅絕」 美土關係恐惡化

熱門新聞

美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

2021-04-26 03:00
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
國會參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案。圖為參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)在新聞發布會上。(美聯社)

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

2021-04-22 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期