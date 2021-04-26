共和黨人批拜登百日施政：外交、經濟是災難

共和黨籍參議員葛理漢(右)對拜登總統的百日施政不滿，批評他的外交、經濟政策是「一場破壞穩定的災難」。(路透)

拜登 總統就職時，矢言要在「第一個100天內」達成多項目標；他目前為止的表現，似乎讓多數美國人滿意。不過，共和黨 人對於拜登總統的施政仍有不滿，批評他的外交、經濟政策是「一場破壞穩定的災難」。

肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul)25日在福斯新聞的政論節目中表示，拜登之前說要團結兩黨，但在他看來，根本就是想要以國會多數直接避開共和黨支持，沒有尋求共識的意思。他以2兆3000億元的基礎建設案為例，指出「基礎建設範圍」太廣。

保羅說，「從造橋鋪路、隧道整修，到健康保險、氣候變遷，全部無所不包。若要取得共和黨支持，就應該將範圍限縮在真正的『基礎建設』」。

部分民主黨 人暗示，民主黨在國會兩院並無劣勢，沒有共和黨支持仍可通過法案。但由於民主黨先前已強硬通過1兆9000億元的新冠病毒紓困案，若再次強硬通過，必使兩黨嫌隙加深，無法達成拜登「團結合作」的目標。因此白宮近日似有退讓，稱共和黨提出的另一個預算5680億元的基礎建設計畫是「兩黨合作的好的開始」。

南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則批評拜登的外交政策一團糟，是場「災難」。他指出拜登在經濟上，對富人加稅打擊經濟復甦；而在外交上，又破壞穩定，無力處理重大事件。

葛理漢表示，民主黨一直批評川普任內的移民政策不人道，但上台後又無力解決美墨邊境非法移民大量湧入的問題。

葛理漢說：「美墨邊境現在一團亂、伊朗沒改善核武問題，拜登又要重啟談判、阿富汗撤軍在即、中俄又虎視眈眈，拜登根本分身乏術，無力面對大量危機。」