首位美總統宣告 拜登認定亞美尼亞大屠殺「種族滅絕」

總統拜登24日在亞美尼亞大屠殺106周年之際，正式宣告當時的這場屠殺悲劇為「種族滅絕」。這是第一位美國總統做出這類宣告。(Getty Images)

拜登 總統24日在亞美尼亞大屠殺106周年之際，正式認定1915年發生的此一悲劇為「種族滅絕」(Genocide)，為首位美國 在任總統做出這個宣告。

拜登以「種族滅絕」一詞形容20世紀初鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)驅逐、殺害150萬亞美尼亞人的史實，引發土耳其怒火；土國外交部表示，不接受外國人教訓土國歷史，但亞美尼亞總理帕辛揚(Nikol Pashinyan)立即公開致函向拜登致敬，稱此舉可避免這類慘禍重演。

在1917年之前，當時以穆斯林為主的鄂圖曼帝國，對基督信徒展開屠殺，估計有150萬亞美尼亞人，因系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生。圖為當時土耳其東部凡省內死亡的亞美尼亞人。(美聯社)

美聯社報導，拜登2020年競選時便承諾，要確認始於1915年的大屠殺係存心想滅絕亞美尼亞人，趁著「亞美尼亞紀念種族屠殺日」106周年同一日，拜登使用「精準詞彙」形容史實。

國會山莊報報導，拜登透過白宮 聲明表示，「年年此日，我們都該銘記鄂圖曼時代，因亞美尼亞種族滅絕行動而喪生的人，另致力於阻止此類大屠殺再次發生。」

拜登也表示，「亞美尼亞種族滅絕行為始於106年前這個日子，美國人民向喪生者致哀；我們肯定史實，這麼做不是為了咎責歸罪，而是要確保往事不再復現。」

海外亞美尼亞裔24日在紐約市曼哈頓聚會，紀念亞美尼亞人大屠殺106周年。(Getty Images)

歷任總統均避免使用種族滅絕來形容那樁史實，唯恐搞砸美國與土耳其關係；土國是北約(NATO)盟國，也是中東地區強國。

但拜登競選總統時，便確定以人權做為外交政策中心標竿，稱未能以種族滅絕來形容當年鄂圖曼人大肆屠殺亞美尼亞人，恐鋪平道路，致使未來再出現大屠殺行為。

土耳其外交部立即反擊拜登，發表聲明說，「美國總統談到1915年事件，使用最強烈詞彙，我國拒絕接受並予以譴責；他(指拜登)受到激進亞美尼亞人圈子、反土耳其團體施壓所致。」土國另指美方聲明扭曲史實，土耳其人民出自良心絕不能接受，也畫下深深傷口，危及兩國互信及友誼。

但亞美尼亞全國向拜登致謝，稱拜登「立場有原則」，朝「恢復史實及歷史正義」邁進一步。在首都葉里溫(Yerevan)，人們魚貫走向山頂紀念事件被害人的建築物，很多人在永恆火炬前置上鮮花，最後花牆高達七呎。

亞美尼亞總理帕辛揚致函拜登表示，承認那起種族滅絕事件「不僅對紀念150萬無辜被害人很重要，也防止這類罪行不再發生。」亞國副外長阿東茨(Avet Adonts)在紀念會上表示，美國總統能用「種族滅絕」此一詞彙，適足以充當文明世界其他地方的模範。