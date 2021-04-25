拜登宣告亞美尼亞遭種族滅絕 紐時：土國「此舉」惹怒美

拜登總統承認亞美尼亞遭土耳其大屠殺為種族滅絕，美國與土國關係更加緊張；圖為亞美尼亞人24日紀念大屠殺106周年時焚燒土耳其國旗。(Getty Images)

拜登 總統24日打破歷任美國 總統的忌諱，正式承認1915年鄂圖曼帝國屠殺150萬亞美尼亞人為種族滅絕行為；用最嚴重的罪名種族滅絕形容鄂圖曼土耳其人當年屠殺、餓死150萬亞美尼亞人，象徵意義極其重大，把土耳其人犯下的罪行，與納粹占領歐洲、赤柬及非洲盧安達的殺戮行為相提並論。

土國親俄 惹美不滿

紐約時報24日報導，拜登此舉等於重打土耳其總統厄多安(Tayyip Recep Erdogan)一記耳光，除對厄多安的獨裁表示不滿，最重要原因應為厄多安親俄，購買俄製飛彈，另與北約盟邦關係緊張，進而激怒白宮 及國會兩黨。

厄多安堅決否認亞美尼亞大屠殺，與其他以種族滅絕形容該慘禍的世界領袖交惡，包括教宗方濟各。

鄂圖曼帝國為今日土耳其前身；1915年起，一戰時與德意志帝國結盟的鄂圖曼為防亞美尼亞與俄羅斯勾結，下令大規模驅逐亞美尼亞人，多達150萬該族裔人民遭鄂圖曼軍警殺戮或餓死，剩餘不少人逃入現今敘利亞及其他中東地區；倖存的亞美尼亞人約50萬，最後四散於俄國、美國等國家。

土耳其政府雖承認當時有殺人，但主張很多鄂圖曼人也被殺，另亞美尼亞裔被害人數遠遭誇大；土國社會堅決否認該事件為大屠殺，膽敢用種族滅絕描述那段歷史的作家，便以土國刑法第301節「詆毀土耳其」起訴。

歷任美國總統唯恐觸怒土耳其，危及美、土合作，影響中東和平與外交，大多避而不談亞美尼亞大屠殺事件。

但近年來兩黨對厄多安的怒火與日俱增；拜登還擔任歐巴馬的副總統時，與厄多安關係一向不好；土耳其2016年8月發生流產政變，厄多安指責策畫人是土國一名僧侶，該僧侶目前流亡美國。

但厄多安親近俄國總統普亭，與北約盟國交情轉惡，還購買俄製防空飛彈，應為觸怒拜登及國會參眾兩院的最大因素；拜登就任三個月，並沒跟厄多安舉行任何實質會商，益發凸顯白宮不認為厄多安為重要夥伴。