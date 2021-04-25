拜登宣告亞美尼亞「種族滅絕」 美土關係恐惡化

亞美尼亞民眾23日晚在首度葉里溫舉行紀念活動，悼念106年前遭大屠殺的先人。(歐新社)

拜登 總統24日正式宣告，土耳其前身鄂圖曼帝國在第一次世界大戰期間對亞美尼亞人的系統性驅逐、飢餓、殺害等，構成「種族滅絕」，此舉可能破壞美國 與土耳其已經惡化的關係。

土耳其領導人一直以來，都不願承認、並強烈反對「種族滅絕」的說法，只有部分領導人願意表示，對一些針對亞美尼亞的殺害情事「感到遺憾」。

而在美國，當地亞美尼亞社群 極力遊說美國將鄂圖曼的行為定義為種族滅絕，但是鑒於與土耳其的盟友關係，在拜登之前，除了前總統雷根在1981年紀念納粹屠殺的聲明中提到「針對亞美尼亞的種族滅絕」之外，沒有總統公開始用過此措詞，而是以「暴行」(Atrocity)稱之。

不過情勢在2019年出現變化，當時國會通過決議，「代表美國政府，承認對亞美尼亞的種族滅絕」；此外，許多歷史學家及歐洲國家早已認定，當年鄂圖曼帝國的行為是「20世紀首次種族滅絕」，位於華府的「美國大屠殺紀念博物館」(United States Holocaust Memorial Museum)也作此認定。

美國在1987年通過法律，界定種族滅絕為「為了消滅特定國籍、群體、種族、教派的全部或大部分成員，而進行的殺害、傷害、虐待等行為」；當時拜登就是提案的參院議員之一，並在去年競選期間表態，支持國會對亞美尼亞事件「種族滅絕」的認定。

土耳其總統厄多安在22日，也就是與拜登通話的一天前，就發聲明表示此事可能將會發生，土耳其會「持續捍衛真相、反對所謂『亞美尼亞種族滅絕』的謊言，包括那些因為政治動機而支持此謠言者」。