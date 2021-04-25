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乒乓外交50周年 季辛吉憶當年秘辛

記者戴瑞芬／綜合報導
中美乒乓外交50周年紀念活動，前國務卿季辛吉發表視頻致詞。（新華網）
中美乒乓外交50周年紀念活動，前國務卿季辛吉發表視頻致詞。（新華網）

美中「乒乓外交」50周年紀念活動24日在北京舉辦，中國國家副主席王岐山透過視訊致詞強調，當前美中關係正處在重要關口，美中合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇；前國務卿季辛吉則回憶了當年秘辛。

中國人民對外友好協會、國家體育總局、中國美國人民友好協會聯合舉行這場紀念活動，共有當年400多名親歷者透過線上線下方式出席。包括現年97歲「乒乓外交」的關鍵人物季辛吉。

季辛吉在視訊致詞中透露當年「乒乓外交」的祕辛。他說，「後來，我們了解到是毛澤東親自指示邀請美國乒乓球代表隊訪華，他是在美國代表團結束在日本參加世錦賽行程、即將離日回國的最後時刻做出了這一決定」。

季辛吉稱，這個事件的重要啟示在於，要做出重大決策，有時要從一些小的步驟做起。同時，兩國人民之間的交往是美中關係的重要組成部分。

季辛吉表示，在當前美中兩國圍繞某些重要問題上存在分歧時，「這事件也代表了我們許多人對於未來的一份期待，那就是美中兩國人民能夠基於兩國在世界格局和世界經濟中的重要性，在彼此之間達成一種諒解」。

他期待美中兩國都確認共同致力於建設一個和平與繁榮的世界秩序。

王岐山指出，「乒乓外交」以小球推動大球，開啟了美中關係正常化的歷史性進程。50年來，美中關係雖歷經風雨，但總體不斷前行。他強調，當前，美中關係正處在重要關口，作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，合作是雙方唯一正確的選擇。

1970年代，美國為聯中抗蘇，19871年美國乒乓球代表團到中國訪問，成為中共於1949年建政後，首批進入中國鐵幕的美國人。藉由這次的「乒乓外交」，季辛吉與時任美國總統尼克森陸續訪問中國，與北京當局商談建交事宜，最後在卡特擔任美國總統時，於1979年宣布與在台灣的中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。

美國 中國 北京

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