我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

「民主不是可樂」 王毅警告美 打「台灣牌」是玩火

記者林汪靜／綜合報導
中國國務委員兼外長王毅(中)在北京同美國對外關係委員會視頻交流。(新華社)
中國國務委員兼外長王毅(中)在北京同美國對外關係委員會視頻交流。(新華社)

中國國務委員兼外交部長王毅23日在與美國對外關係委員會視訊交流時表示，台灣問題是美中關係中最重要、最敏感的問題。堅持一個中國原則、反對台獨、維護台海和平穩定也符合美國的戰略利益。他並警告美國，打「台灣牌」非常危險，是在「玩火」。

王毅在這場近500名美方各界人士線上參加的視訊會上提出五點看法，在提到台灣問題時表示，中方堅決反對任何形式的台獨分裂活動。希望美方切實恪守一個中國原則和美中三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策的底線。

他表示，美中關係正進入新的十字路口，美國能否接受一個社會制度、歷史文化、發展階段不同的大國和平崛起？是否承認中國人民也有謀求發展、追求更美好生活的權利？美中關係的未來關鍵在美國。

王毅強調，中方無意與美國競爭，中國重視的是不斷超越自我，提升自我；其次，如果突出對抗，結局必定是雙輸，這不應成為美對華政策的導向，只有合作，才符合兩國和世界的共同期盼。

他說，有論調將美中之爭渲染為「民主和威權」之爭，試圖以意識形態畫線，將世界各國標籤化。「但民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就失去了生機，沒有了活力。」

王毅指出，中國實行的社會主義民主政治，符合中國國情、得到人民擁護，僅因實行民主的形式與美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這就是不民主的表現。

他說，合作應該雙向互惠，不能只是單方要價，只強調本國優先。美中把合作搞起來，就能推動兩國關係朝健康和穩定的方向發展。就合作領域而言，最突出的是美中共同應對氣候變化，最迫在眉睫的是合力防控疫情，最有潛力的是深化經貿交流。

中國 美國 王毅

上一則

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

下一則

乒乓外交50周年 季辛吉憶當年秘辛

延伸閱讀

「民主不是可樂」王毅警告美 打「台灣牌」是玩火

「民主不是可樂」王毅警告美 打「台灣牌」是玩火
「要合作，歡迎 要對抗，無畏面對」…王毅嗆美：不接受一國說了算

「要合作，歡迎 要對抗，無畏面對」…王毅嗆美：不接受一國說了算
「別介入新疆、香港」…王毅與日外相通話：不要把手伸得太長

「別介入新疆、香港」…王毅與日外相通話：不要把手伸得太長
中日外長熱線 王毅：雙方不應捲入大國對抗

中日外長熱線 王毅：雙方不應捲入大國對抗

熱門新聞

密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危