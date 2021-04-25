新疆「強迫勞動」 拜登擬促G7盟國 擴大對中施壓

拜登總統擬於6月訪歐出席G7峰會時，號召盟友一起就新疆強迫勞動問題西上向中國施壓。(路透)

總統拜登6月親自出席在英國舉行的七大工業國(G7 )峰會，除了重申與盟國的緊密關係外，還將著重於民主和專制國家、特別是中國 之間的戰略對抗，因此會推動盟友就新疆 強迫勞動問題，向中國加大施壓力度。

路透引述白宮副國家安全顧問、白宮國家經濟委員會(NEC)副主任辛格(Daleep Singh)報導，6月11日至13日在英國康沃爾(Cornwall)舉行的G7峰會，將聚焦衛生、針對疫情的協同經濟應對，以及在氣候議題上有實質行動，同時「加強G7內部共同的民主價值觀」。

辛格在接受路透訪問時表示，與會者都是志同道合的盟友，而美國想採取有形及具體的行動，展示G7願意協調行動，應對例如中國之類的非市場經濟體。

他說，G7最大的挑戰是要證明開放、民主的社會仍然是解決世界上最大問題的最佳機會，由上而下的專制制度並非最佳途徑。

辛格說，華府已就新疆人權問題向中國採取行動，但仍然尋求擴大至G7盟友的合作向中國施壓。

美國、歐盟、英國和加拿大已先後宣布制裁中國的新疆官員，但中國多次否認新疆存在侵犯人權問題，並以反制措施回應。

辛格強調，消費者應該知道他們進口的商品是用強迫勞動製造的， 「我們的價值觀需要注入貿易關係裡」；他表示，華盛頓將尋求C7採取明確步驟，「提升我們作為民主國家的共同價值觀，而這些價值觀亦肯定適用於新疆。」

他也說，有關細節仍在制定，而今次峰會給盟友一個機會，顯示在新疆問題上團結一致。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注，有活動人士和聯合國人權專家說，至少有100萬穆斯林被拘留在「再教育營」內。

自拜登入主白宮後，更進一步就有關問題向北京施壓，美國為首的西方陣營甚至指責中國在新疆實行「種族滅絕」；但中國強調，以「再教育營」提供技能培訓，是預防極端主義及恐怖主義所必需的，所謂「種族滅絕」是西方國家所編造的謊言。