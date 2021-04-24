共和黨想重奪國會多數 高層：川普、麥康諾得先休戰

川普(左)和麥康諾不睦，共和黨擔心不利期中選舉。(Getty Images)

2020年期中選舉共和黨 初選，已經迅速演變為一場權力爭霸戰；在過去，未能連任成功的一任總統，離開白宮之後大多銷聲匿跡，將領導權交棒給擁有最高民選官位的黨內人士，但前總統川普 則不一樣。

今年1月卸任後，川普保持低調了幾個月，最近幾周曝光愈來愈頻繁；川普用髒話批評參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)，並為即將在初選當中挑戰現任共和黨國會議員的挺川派新秀背書。川普的募款策略似乎有意把共和黨政治獻金導向自己掌控的政治組織。

對於肩負著贏回參眾兩院多數席次使命的共和黨團高層來說，後川普時期的政治情勢如今變得愈來愈險峻，找不到「以史為鏡」的前例可參考，一路走來只能步步為營。日漸激烈的黨內權力鬥爭，牽動著2022年期中選舉結果。

共和黨官員坦承，在共和黨選民當中，川普基本盤依舊鞏固，候選人能獲得川普背書，意義不凡。共和黨官員擔心的是，受到川普影響，初選產生的人選可能是對忠心挺川，但代表共和黨出馬參選卻沒有勝算的候選人。

另一種可能出現的狀況是，川普發表各種沒有根據的選舉舞弊說詞，導致共和黨支持者失去投票動力，前車之鑑便是喬治亞州兩席參議員複選均由民主黨獲勝，讓民主黨一舉拿下參院多數。

共和黨高層指出，川普的譁眾取寵伎倆可能導致議題失焦，也可能讓共和黨希望傳遞的訊息遭到稀釋，從某種角度來看反而暗助了民主黨。

共和黨眾院全國委員會(National Republican Congressional Committee，NRCC) 前任公關主任高爾曼(Matt Gorman)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說：「我們每天都在檢討著2020年大選，拜登勝選是因為我們並沒有討論他的從政紀錄，沒有討論他曾經嘗試推動的不良政策。」

過去這段期間以來，麥康諾努力讓共和黨集中火力，針對拜登政策提出批判，包括1.9兆疫情紓困法案、嘗試對富人加稅以推動目標遙遠的基礎建設法案等。然而，川普迄今仍把重點放在重提選舉陰謀論，日前還在一場共和黨金主活動上點名抨擊麥康諾沒能在1月6日擋下選舉人團投票結果確認。麥康諾在一場演講中則說，川普有可能遭到刑事犯罪起訴。

參院共和黨黨鞭、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)說，為了大局著想，希望川普與麥康諾能夠達成某種程度的休戰協議。