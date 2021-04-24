重建聯盟 拜登6月首訪英國、比利時

拜登總統上任之後首次外訪，將前往英國和比利時，分別出席G7、北約及美歐峰會。(路透)

白宮23日宣布，拜登 總統6月11日起出訪英國和比利時，將安排G7 等三場峰會，並分別與北約會員國雙邊會談；拜登選擇歐洲作為總統就職後的出訪首站，白宮發言人莎奇表示，凸顯美國 重建聯盟、振興大西洋關係的承諾。

莎奇(Jen Psaki)透過聲明表示，拜登將與英國首相強生(Boris Johnson)，參加在6月11日到13日舉行的七大工業國組織(G7)峰會，強化對多邊主義的承諾，合作促進重要的美國政策優先，包括公共衛生、經濟復甦與氣候變遷。

莎奇表示，在訪問英國後，拜登14日將前往歐洲聯盟總部所在比利時布魯塞爾，參加北約峰會。

莎奇說，拜登將確認美國對北約、跨大西洋安全與集體防禦的承諾。

前總統川普2017年1月就職後，5月中首次出訪中東與歐洲五國，第一站是沙烏地阿拉伯，接著分別造訪以色列、梵蒂岡教廷、比利時，最後再回到義大利塔歐米納(Taormina)，參加G7會議。

川普首次出訪到比利時會晤歐盟領袖與北約成員時，就嚴詞批評北約成員沒有分擔該負責的軍費，美國負債比例過高，也要求盟國提高GDP的國防占比，並揚言「若不配合就退出北約」；德國首當其衝，川普去年6月突然指示國防部在9月前將駐德國美軍裁減9500人，形同送給俄羅斯一份大禮。

拜登一上任就重申規範「互助防禦」的北約組織公約第5條，他2月19日在慕尼黑安全會議發表演說時，重申美國承諾說，「『攻擊其中一個，就是攻擊所有人』，這是我們屹立不搖的誓言。」

莎奇表示，拜登此行將參與北約峰會，北約領導人將討論如何應對未來威脅與有效分擔責任；以及和個別北約會員國舉行雙邊會議。

莎奇說，拜登訪問布魯塞爾期間，還將參與美國－歐盟峰會，強調美國對跨大西洋的承諾，雙邊領導人討論議題包括，確保全球公衛安全、刺激經濟復甦、應對氣候變遷、強化數位與貿易合作，強健民主與共同解決外交政策問題。