明州案定罪前 俄州警開槍擊斃16歲非裔少女

穿黑色上衣女孩為死者布萊恩。(警方影片截圖)

就在明尼蘇達州佛洛伊德案宣布定罪前不到30分鐘，俄亥俄州 哥倫布市警察 開槍擊斃16歲非洲裔女孩布萊恩(Ma'Kiyah Bryant)；根據警方錄像，布萊恩她當時揮刀攻擊另外兩人。

女孩狂砍另一女 不理制止

根據警方公布的現場錄像顯示，當天下午，警方接到報案，有人受到人身安全威脅；影片中，一名警察走向房屋前車道上爭吵的人群，一名非裔女孩開始瘋狂的揮刀砍另一女子，對方倒地，警察向持刀女多次高喊「趴下」，但她又將另一女子壓在車旁發動攻擊。

距離幾呎外的一名警察開了四槍，持刀女癱倒在地，手中刀子也掉落一旁。

被哥倫布市警方擊斃16歲非洲裔女孩布萊恩。(取自臉書)

一名在場的男性向警察高喊，「你不需要射殺她，她只是個孩子。」但開槍警察回答，「她有刀，還朝她(另一名女性)撲過去」。

揮刀砍人遭警開槍擊中的女子，就是布萊恩；她隨後送醫不治。

警方表示，州法允許警察使用致命武力保護自己或他人，正進一步調查。

哥市市長金瑟(Andrew Ginther)向年輕死者表示哀悼，但也為開槍警察辯護，「根據影片，我們知道警察採取行動保護社區的另一名女孩」。

白宮 發言人：她只是個孩子

「她還是個孩子。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)21日表示，已向拜登總統通報此事，此事件是悲劇，大家都留意到布萊恩特之死，剛好發生在美國經歷沙文(Derek Chauvin)案的創傷衝擊與精疲力盡，正希望向前邁進之際。

俄州州長德威恩(Mike DeWine)說，此事是非常可怕的悲劇，但也肯定市府迅速公布影片的透明做法。

警局代理局長伍茲(Michael Woods)說，通常警方不會這麼快公布錄像，但了解社區希望透明公開，決定在事件發生幾小時後就將這段十秒的影片公布。

開槍警察李爾登(Nicholas Reardon)於2019年12月起任職，目前停止執勤等待調查。

百人聚集哥倫布市警局前示威

事件發生在佛洛伊德案件陪審團定罪前約半小時，原在哥市示威呼籲警務改革的群眾，很快轉移焦點，約百人在警察總局前吶喊，市府官員也向女孩家人表示哀悼。

哥倫布市21日又公布更多的影片，金瑟說，調查人員將確定「警察是否有錯，如果錯了，會追究其責任」。